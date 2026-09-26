Kıbrıs Gazisi Aziz Özbek, Eski Cami\'deki törenin ardından Edirne\'de toprağa verildi

Kıbrıs Gazisi Aziz Özbek, Eski Cami'deki törenin ardından Edirne'de toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kıbrıs Gazisi Aziz Özbek'in cenazesi, Edirne'deki Eski Cami'de düzenlenen törenin ardından askeri törenle Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda camiden çıkarıldı.
Kıbrıs Gazisi Aziz Özbek, cenazesi, Edirne'de toprağa verildi.
Özbek için Eski Cami'sinde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Özbek'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzunda camiden çıkarıldı.
Askeri tören eşliğinde Yeni Şehir Mezarlığı'na götürülen Özbek'in cenazesi, toprağa verildi.
Kaynak: AA
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