Kıbrıs gazisi Eyüp Öztürk (73), Burdur'da cenaze namazı sonrası toprağa verildi

Kıbrıs gazisi Eyüp Öztürk (73), Burdur'da cenaze namazı sonrası toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kıbrıs gazisi Eyüp Öztürk (73), bir süredir tedavi gördüğü Isparta'daki özel hastanede 19 Eylül Gaziler Günü'nde hayatını kaybetti. Burdur'da Sultandere Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından Öztürk, kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
KIBRIS gazisi Eyüp Öztürk (73), bir süredir tedavi gördüğü Isparta'daki özel hastanede yaşamını yitirdi. Öztürk, Burdur'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi.
19 Eylül Gaziler Günü'nde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Eyüp Öztürk için Sultandere Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, protokol üyeleri, gaziler, Öztürk'ün yakınları ve vatandaşlar katıldı.
İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Öztürk, dualar eşliğinde Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?