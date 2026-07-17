Kıbrıs Gazisi Aypiri: İnsanları Ölümden Korumak İçin Görev Yaptık - Son Dakika
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Kıbrıs Gazisi Aypiri: İnsanları Ölümden Korumak İçin Görev Yaptık

17.07.2026 11:18
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6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Malatya'dan Samsun'a taşınan gazi Halit Aypiri: - "Her zaman hazırız. Çok da tecrübeliyiz. Orada bir karışıklık olursa gençlerden önce ben gitmek isterim"

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 75 yaşındaki Halit Aypiri, Kıbrıs'ta görev yapmış olmanın gururunu yaşıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Ada'ya barış ve huzur getirmek amacıyla ilki 20 Temmuz, ikincisi 14 Ağustos 1974'te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 52 yıl geçti.

Aypiri, Kırıkkale'de askerlik yaparken terhisine 3,5 ay kala 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmak üzere Kıbrıs'a gitti.

Kıbrıs'ta 4,5 ay kalan, uçaksavar takım çavuşu olarak görev yapan Aypiri, girdiği çatışmalarda bazı arkadaşlarını şehit verdi.

Kıbrıs'ta görev yapmanın gururunu yaşayan Aypiri, aradan 52 yıl geçmesine rağmen o günleri unutamıyor.

Terhisinin ardından yaklaşık 8 yıl daha Kıbrıs'ta yaşayan Aypiri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı da aldı.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşadığı Malatya'dan Samsun'a taşınan Aypiri, AA muhabirine, Kıbrıs'ta farklı bölgelerde çatışmalara katıldığını söyledi.

"İnsanları ölümden, zulümden korumak için görev yaptık"

Kucağında bazı arkadaşlarının şehit olduğunu belirten Aypiri, "Biz seve seve gittik. Korkuyu da sevinçleri de yaşadık. Üzüldük ama mutlu da olduk. İnsanları katliamdan kurtardık. İnsan kurtarmak için, yoksa başka amacımız yoktu. İnsanları ölümden, zulümden korumak için görev yaptık. Tehlikeler de atlattık. Tabii nasibimize ne düştüyse öyle oldu." dedi.

Bir çatışmada alnına gelen taş parçalarıyla yaralandığını anlatan Aypiri, şunları kaydetti:

"Görev olsa bugün gitmek için hazırım. Her zaman hazırız. Çok da tecrübeliyiz. Orada bir karışıklık olursa gençlerden önce ben gitmek isterim. Samimi söylüyorum. Çünkü kucağımda öyle arkadaşımı kaybettim. Orada çok şeyler gördüm. Bizim esirlerimize çok kötü davrandılar. Önce yaktılar, sonra uçurumdan attılar. Tabii bunlar acı şeyler."

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Savunma, Malatya, Kıbrıs, Samsun, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıbrıs Gazisi Aypiri: İnsanları Ölümden Korumak İçin Görev Yaptık - Son Dakika

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