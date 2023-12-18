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Kıbrıs gazisi Hanifi Sağtaş askeri törenle defnedildi - Son Dakika
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Kıbrıs gazisi Hanifi Sağtaş askeri törenle defnedildi

Aksaray'ın Taşpınar beldesinde yaşayan 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hanifi Sağtaş, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sağtaş için beldede askeri tören düzenlendi ve cenazesi belde mezarlığında defnedildi. Törene Aksaray Valisi, Jandarma Komutanı, belediye başkanı, parti başkanı, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs gazisi Hanifi Sağtaş askeri törenle defnedildi
18.12.2023 - 16:18,
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Aksaray'ın Taşpınar beldesinde 70 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Hanifi Sağtaş, askeri törenle toprağa verildi.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sağtaş, için beldede tören düzenlendi.

Sağtaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer, Taşpınar Belediye Başkanı Metin Dağ, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Muammer Gür, birim amirleri, Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Vali Kumbuzoğlu Sağtaş'ın ailesi ve yakınları ile görüşerek başsağlığı diledi.

Kaynak: AA
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