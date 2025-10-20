Edirne'de 71 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Hasan Ordubakan'ın cenazesi toprağa verildi.
Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ordubakan için Eski Cami'de askeri tören düzenlendi.
Gazinin Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda camiye getirildi, helallik alındı.
Ordubakan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Acı Çeşme Mezarlığına defnedildi.
Törene, Ordubakan'ın yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kıbrıs Gazisi Hasan Ordubakan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?