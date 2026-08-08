Kıbrıs Gazisi Haşim Sevinç Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kıbrıs Gazisi Haşim Sevinç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Haşim Sevinç Son Yolculuğuna Uğurlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da 72 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi Haşim Sevinç, Ulu Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Kuzuluk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye ailesi, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Sakarya'da 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Haşim Sevinç'in cenazesi toprağa verildi.

İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sevinç için Yalı Mahallesi Ulu Camisi'nde tören düzenlendi.

Sevinç'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Kuzuluk Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Sevinç'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karasu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Onur Yaldırak, askeri erkan, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Sakarya, Kıbrıs, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıbrıs Gazisi Haşim Sevinç Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu
İspanya’dan İtalya’ya karşı hamle Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor İspanya'dan İtalya'ya karşı hamle! Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor
Süper Lig’den düşen takımdan transfer şov 15 futbolcu birden aldılar Süper Lig'den düşen takımdan transfer şov! 15 futbolcu birden aldılar
Dünya Bankası’ndan Suriye’ye 100 milyon dolarlık hibe Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

11:46
İstanbul Adliyesi’nde ’sahte hakim’ skandalı Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
İstanbul Adliyesi'nde 'sahte hakim' skandalı! Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
11:40
İsrail’den ’yalnız saldırı’ hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
İsrail'den 'yalnız saldırı' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
11:14
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
10:53
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu! Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
10:27
Görme engelli genç metro raylarına düştü: Dehşet anları kamerada
Görme engelli genç metro raylarına düştü: Dehşet anları kamerada
10:14
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 15:10:43. #7.13#
SON DAKİKA: Kıbrıs Gazisi Haşim Sevinç Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.