Kıbrıs Gazisi Haşim Sevinç Son Yolculuğuna Uğurlandı
Sakarya'da 72 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi Haşim Sevinç, Ulu Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Kuzuluk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye ailesi, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Sakarya'da 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Haşim Sevinç'in cenazesi toprağa verildi.
İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sevinç için Yalı Mahallesi Ulu Camisi'nde tören düzenlendi.
Sevinç'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Kuzuluk Mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye, Sevinç'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karasu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Onur Yaldırak, askeri erkan, gaziler ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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