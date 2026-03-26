Kıbrıs Gazisi Hüseyin Kul Son Yolculuğuna Uğurlandı

Samsun'un Terme ilçesinde yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Hüseyin Kul'un cenazesi toprağa verildi.
Kozluk Mahallesi'ndeki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden Kul'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Fatih Camisi'ne getirildi. Kul'un naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
Törene Salıpazarı Kaymakamı ve Terme Kaymakam Vekili Ahmet Faruk Beyazıt, Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Alper Yalçın, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, ilçe protokolü, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
