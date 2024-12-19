İzmir'in Ödemiş ilçesinde 70 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Hüseyin Uslu'nun cenazesi toprağa verildi.
Rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Uslu için askeri tören düzenlendi.
Kıbrıs gazisinin Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda Bademli Mahallesi'nde bulunan Hayrettin Efe Camisi'ne getirildi.
Cenaze törenine Uslu'nun yakınlarının yanı sıra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ödemiş Şubesi Başkanı Selahattin Aktaşoğlu ve askeri yetkililer katıldı.
Kılınan namazın ardından Uslu'nun cenazesi, mahallede bulunan eski mezarlığa defnedildi.
Son Dakika › Güncel › Kıbrıs Gazisi Hüseyin Uslu'nun Cenazesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?