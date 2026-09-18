Kıbrıs gazisi Karataş, 11 ay görev yaptığı savaş anılarını 52 yıldır saklıyor

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 74 yaşındaki Bahattin Karataş, 11 ay görev yaptığı Kıbrıs'taki savaş günlerine ilişkin anılarını yıllardır özenle sakladığı fotoğraflar ve hatıra defteriyle yaşatıyor.

Kentte yaşamını sürdüren 7 çocuk babası Karataş, evlendikten sonra 1973'te vatani görevini yapmak üzere Erzincan'a gitti.

Burada 3 ay askerlik yapan, daha sonra Trabzon Topçu Tugayı'nda görevini sürdüren Karataş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta barış ve huzuru sağlamak amacıyla 20 Temmuz 1974'te başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı'na gönüllü olarak katıldı.

Yaklaşık 11 ay Kıbrıs'ta görev yapan Karataş, harekatın zorlu günlerini ve silah arkadaşlarıyla yaşadığı anıları, yıllardır özenle sakladığı fotoğraflar ve hatıra defterinde tuttuğu notlarla dün gibi hatırlıyor.

"Düşmanlara büyük zayiat verdik"

Karataş, AA muhabirine, Trabzon'da vatani görevini sürdürdüğü sırada bir gün alarm çaldığını ve askerlerin içtima alanında toplandığını söyledi.

Komutanlarının Kıbrıs'ta gerginlik yaşandığını ve gönüllü askerlerin harekata katılacağını bildirdiğini anlatan Karataş, askerlerin neredeyse tamamının gönüllü olmak için elini kaldırdığını ifade etti.

Karataş, komutanlarının "Maşallah size. Ben size ölüme gideceksiniz diyorum, herkes gitmek istiyor." diyerek kendilerini alkışladığını anlattı.

Trabzon'daki topçu taburundan 9 kişi olarak yola çıktıklarını dile getiren Karataş, şunları kaydetti:

"Piyade taburundan gelen askerlerin de katılımıyla iki otobüsle Mersin'e gittik. Mersin'den gemiyle Girne'ye geçtik. Girne'den karaya çıkarma yaptık ve orada kaldık. Daha sonra Hamidiye köyünde kaldık. Oradan Paşa köyünün yakınlarında mevzilendik ve 15 gün orada kaldık. İkinci harekat başladı. İkinci harekata fiilen katıldık. Bizim tabur 30 kilometre ilerideydi. Düşmanlara büyük zayiat verdik. Mevzi değiştirirken, arabayla geçerken yerde cesetlerini görüyorduk. Mağusa'ya gittik, daha sonra Lefke tarafına döndük. Yoldayken gece arabamız kaza yaptı. 7 arkadaşımız ağır yaralandı. Çok şükür, hepsi de kurtuldu."

Yaklaşık 15 gün dağda kaldıklarını, ardından bir okula yerleştirildiklerini anlatan Karataş, "11 ay orada kaldım. Yaklaşık 3 ay çok zordu. Yiyecek ve içecek konusunda her şey kısıtlıydı. Daha sonra şartlar düzeldi. Orası savaş yeriydi. Türkiye'den yardım gelemediği zamanlarda elimizdeki imkanlarla idare etmek zorunda kalıyorduk. Bir ara 14 askere bir ekmek veriyorlardı. Zorlu geçen sürecin ardından şartlar düzeldi. 11 ayın sonunda tezkeremi aldım." diye konuştu.

"Eşimin başına bir şey gelmesinden endişe ediyordum"

Karataş'ın eşi Meryem Karataş ise 16 yaşında evlendiklerini, eşinin daha sonra askere gittiğini ifade etti.

Eşinin askerde olduğu dönemde ilk çocuğunun dünyaya geldiğini belirten Karataş, "Eşimi uzun zaman göremedim. Kıbrıs'a gittiğinde onu çok özledim. Başına bir şey gelmesinden endişe ediyordum. Allah'a sığındım. Tüm Müslümanlar için dua ettim." dedi.