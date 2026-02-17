Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Sebahattin Karataş'ın cenazesi toprağa verildi.
Hayatını kaybeden Karataş için Değirmendere Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.
Törene, Karataş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Abdul Rauf Ulusoy, Kaymakam Müfit Gültekin, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Ulusoy, Karataş'ın ailesi ve yakınlarıyla görüşerek taziyelerini iletti. Karataş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda camiye getirildi, helallik alındı.
Kılınan namazın ardından Karataş'ın cenazesi, Hasaneyn Mezarlığı'na defnedildi.
Son Dakika › Güncel › Kıbrıs Gazisi Sebahattin Karataş Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?