Süryani papaz Habib Önder, Kıbrıs'tan kalan şarapnellerle Nusaybin'de ayin yönetti - Son Dakika
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Süryani papaz Habib Önder, Kıbrıs'tan kalan şarapnellerle Nusaybin'de ayin yönetti

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Süryani papaz Habib Önder, Kıbrıs\'tan kalan şarapnellerle Nusaybin\'de ayin yönetti
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Almanya'nın Stuttgart kentinde papazlık yapan Habib Önder, memleketi Nusaybin'e gelerek Mor Gabriel Manastırı'ndaki ayini yönetti. Askerliğini Sivas ve Sarıkamış'ta dağcı komando olarak yapan, ardından Kıbrıs Barış Harekatı'nda sol kolundan yaralanan Önder, cepheye 17 Süryani ile birlikte gittiklerini söyledi. Ameliyatın riskli olması nedeniyle şarapnel parçaları halen kolunda bulunuyor.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaralanarak gazi olan Süryani papaz Habib Önder, "Memleketimiz ve toprağımız için mücadele etmek tarif edilemez bir duygudur. Biz din, dil, ırk ayrımı yapmadan bölüklerimizle beraber vatan için gittik ve görevimizi yaptık" dedi.

SARIKAMIŞ'TA KOMANDOYDU, KIBRIS'TA GAZİ OLDU

Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Üçköy Mahallesi'nde dünyaya gelen Habib Önder, askerlik görevini önce Sivas, ardından da Sarıkamış'ta dağcı komando olarak yaptı. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında arkadaşıyla birlikte cepheye sevk edilen Önder, çatışma sırasında sol kolundan yaralanarak gazi oldu. Önder, cerrahi müdahalenin riskli olması nedeniyle o günlerden kalan 2 şarapnel parçasını halen sol kolunda taşıyor.

MOR GABRİEL'DEKİ AYİNİ O YÖNETTİ

Almanya'nın Stuttgart şehrinde papazlık görevini sürdüren Önder, ziyaret için geldiği memleketindeki Mor Gabriel Manastırı'nda düzenlenen ayini yönetti. Cephede herhangi bir ayrım gözetmeden mücadele ettiklerini belirten Önder, "Türkiye çapında bir Süryani olan, Hristiyan bir din adamı olan gazi benim. Benim gazilik unvanım var. Kıbrıs gazisiyim. Türkiye'de gazilere çok büyük saygı var. Cumhurbaşkanından tutun da kimi görürseniz, bildikleri zaman 'Devletimiz size minnettardır' diyorlar. Papaz olarak gördükleri zaman bazen inanamıyorlar. Sivas, Sarıkamış, ardından da Kıbrıs'a gittik. Ben dağcıydım ve biz 17 Süryani, ayrım yapmadan bölüklerimizle beraber gittik. Sol kolumda iki şarapnel parçası halen bulunuyor. Memleketimiz için, toprağımız için çok büyük bir duygudur. Biz din, dil, ırk ayrımı yapmadan bölüklerimizle beraber vatan için gittik ve görevimizi yaptık" dedi.

BU MEMLEKETİ BİR BAHÇEYE BENZETİYOR

Önder, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dini, her şeyi bir yana bırakın, burası hepimizindir. Bu memleketi bir bahçeye benzetebiliriz. Bir bahçeye girdiğiniz zaman çeşit çeşit ağaçlar vardır, rengarenk çiçekler vardır, çeşit çeşit meyveler vardır. Bu memleketin böyle olması lazım ve böyle hepimiz kabullenmemiz lazım. Herkesin dini kendinedir. Herkes de kendi ibadetini burada hür olarak yapması lazım. Hepimiz kardeşiz ve böyle devam etmesi lazım."

Kaynak: DHA
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