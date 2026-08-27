Kıbrıs Liderleri İleriye Dönük Görüşmelere Anlaştı

(LEFKOŞA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum lider Nikos Hristodulides, Kıbrıs sorununa ilişkin yeni bir genişletilmiş toplantıya zemin hazırlanması amacıyla haftada bir, gerektiğinde ise daha sık görüşme konusunda anlaştı. Erhürman, Rum tarafının son dönemde Kıbrıs Türklerinin diplomatik, kültürel ve sportif temaslarına yönelik girişimlerinin güven yaratıcı önlemlerin ruhuyla çeliştiğini ve taraflar arasındaki güveni zedelediğini söyledi.

Erhürman ile Hristodulides, Birleşmiş Milletler'in ara bölgedeki iyi niyet misyonunda yaklaşık üç saat süren görüşmede bir araya geldi.

BM tarafından yayımlanan ortak açıklamada, liderlerin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kısa süre önce Ada'ya yaptığı ziyaret sırasında ortaya koyduğu yol haritasını değerlendirdiği ve temaslarını yoğunlaştırma konusunda uzlaştığı belirtildi.

Liderlerin ayrıca yeni oluşturulacak Sivil Toplum Danışma Organı'nın Yönlendirme Komitesi üyelerini perşembe günü açıklama kararı aldığı bildirildi.

Hristodulides, görüşmenin ardından sürecin "doğru yolda" ilerlediğini söylerken Erhürman, görüşmenin "son günlerde yaşanan olumsuz gelişmelerin gölgesinde" gerçekleştiğini ifade etti.

"GÜVENİ ARTIRMAK YERİNE ZEDELİYOR"

Erhürman, Rum tarafının Kıbrıs Türklerinin uluslararası temaslarına yönelik son girişimlerini Hristodulides'in dikkatine getirdiğini belirterek, bunların güven yaratıcı önlemlerin temel mantığıyla çeliştiğini söyledi.

Erhürman, Rum Dışişleri Bakanlığının yabancı diplomatik misyonlardan, Müsteşarı Mehmet Dana'nın ara bölgedeki Dayanışma Evi'nde düzenlediği brifinge katılmamalarını istemesini, Girne'de yapılması planlanan NEXUS müzik festivaline yönelik girişimleri ve Kuzey Kıbrıs'ta FC Barcelona lisansı altında düzenlenmesi planlanan çocuk futbol kampına ilişkin itirazları örnek gösterdi.

Yaşananları Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası görünürlüğünü sınırlandırmaya yönelik girişimler olarak değerlendiren Erhürman, bu yaklaşımın iki toplum arasındaki güvene zarar verdiğini belirtti.

GEÇİŞ NOKTALARINDA UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının mayınların temizlenmesi, yeni geçiş noktalarının açılması, karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakları, spor, düzensiz göç ve doğal afetlere karşı ortak mekanizmalar kurulması gibi güven yaratıcı önlemlerde ilerlemeye hazır olduğunu söyledi.

Yeni geçiş noktaları konusunda ise taraflar arasında henüz uzlaşma sağlanamadı.

Rum tarafı, Haspolat ile Athienou yakınındaki geçiş noktalarının eş zamanlı açılmasını öngören BM önerisini desteklerken Kıbrıs Türk tarafı, Akıncılar dahil daha önce gündeme gelen tüm noktaların paket halinde ele alınmasını istiyor.

"SİYASİ EŞİTLİK PAZARLIK KONUSU YAPILAMAZ"

Liderlerin olası yeni müzakere sürecinin yöntemi ve esasına ilişkin başlıkları da değerlendirdiği belirtildi.

Erhürman, siyasi eşitliğin Kıbrıs sorununun temel unsurlarından biri olduğunu ve başka başlıklarla "al-ver" konusu yapılamayacağını söyledi.

Hristodulides ise geçmiş müzakere süreçlerinde sağlanan yakınlaşmaların korunması gerektiğini, toprak, mülkiyet, güvenlik ve yönetim gibi bağlantılı başlıkların birlikte ele alınabileceğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in eylül ayının ilk haftasının sonuna doğru Ada'ya dönmesi bekleniyor.

Erhürman, görüşmelerin süreceğini belirterek, "Halkımızın çözüm iradesi doğrultusunda iyi niyetle çalışmaya devam edeceğiz. Süreç içerisinde yaşanan olumsuz gelişmeler, bunların süreç açısından taşıdığı riskler ve samimiyet testleri konusundaki düşüncelerimizi de doğrudan muhatabımıza söylemeyi sürdüreceğiz" dedi.