Kıbrıscık\'ta Kış Uykusuna Yatmayan Bozayı ve Yavrusu Kamerada

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BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde karla kaplı ormanda kış uykusuna yatmayan bozayı ile yavrusu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kıbrıscık ilçesine bağlı Alemdar Yaylası'nda devriye görevi yapan orman muhafaza memurları, ormanda bozayı ve yavrusuyla karşılaştı. Ayıların ormanda bir ağaca tırmandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; kış uykusuna yatmayan ayı ve yavrusunun ağaca tırmandıktan sonra inip, ormana doğru kaçtığı görüldü.