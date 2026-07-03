Kiev'de Rus Saldırısı: 30 Ölü - Son Dakika
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Kiev'de Rus Saldırısı: 30 Ölü

03.07.2026 10:19
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Kiev'e yapılan Rus saldırısında ölü sayısı 30'a yükseldi, yaralı sayısı ise 92 olarak açıklandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rusya'nın dün kente yönelik gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle ölü sayısının 30'a yükseldiğini bildirdi.

Kliçko sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun dün Kiev'e düzenlediği yoğun hava saldırısının ardından devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Son bilgilere göre saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini aktaran Klilçko, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yarası sayısının ise 92'ye çıktığını ifade eden Kliçko, 4'ü çocuk 56 kişinin şimdiye kadar hastanede tedavi altında olduğunu bildirdi.

Kiev'de "yas günü" ilan edildi

Kliçko, dün yaptığı açıklamada, saldırıda ölenlerin anısına Kiev'de 3 Temmuz Cuma günü için yas ilan ettiklerini belirtmişti.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada Rus ordusunun başta Kiev olmak üzere dün ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda seyir, balistik ve hipersonik olmak üzere farklı türlerde toplam 74 füze kullandığı, ayrıca 496 silahlı insansız hava aracı (SİHA) fırlattığı belirtilmişti.

Bu gece yapılan saldırılarda 5 kişi öldü 19 kişi yaralandı

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine (DSNS) ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada da, Rusya'nın bu gece Sumi, Dnipropetrovsk ve Harkiv bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucu, 1'i çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Rus ordusunun bu gece ülkeye 2 füze ve 105 adet SİHA'yla saldırdığı açıklandı.

Açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 1 füze ve 82 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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