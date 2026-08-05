Kiev'e Rus Hava Saldırısı: 14 Ölü, 26 Yaralı

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Kiev bölgesine bu gece düzenlediği hava saldırılarında 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece Kiev bölgesine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Başkent Kiev başta olmak üzere bölgedeki farklı kasaba ve yerleşim yerlerinin hedef alındığı aktarılan açıklamada, ilk belirlemelere göre saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Başkent Kiev'de yaralı sayısı 26'ya çıktı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıların ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Kliçko, yaralı sayısının ise 26'ya yükseldiğini ifade etti.

Kliçko, kentin yerel saatle 01.33'ten itibaren balistik füze saldırısı altında olduğunu bildirmişti.

Kiev'in iki ayrı semtindeki bazı depoların hasar gördüğünü belirten Kliçko, "Ayrıca Golosiyvskiy semtinde, bir işletme binasının vurulması sonucu amonyak sızıntısı meydana geldi. Acil durum ekipleri bölgelere intikal ediyor." ifadesini kullandı.

Rusya 28 füze ve 115 SİHA ile saldırdı

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığının yazılı açıklamasında, Rus ordusunun bu gece ülkeye 24'ü balistik olmak üzere 28 füze ile 115 silahlı insansız hava aracı (SİHA) fırlattığı bildirildi.

İlk belirlemelere göre hava savunma kuvvetlerince 98 SİHA'nın imha edildiği belirtilen açıklamada, "Saldırı devam ediyor. Hava sahasında birkaç düşman SİHA'sı bulunuyor." ifadesine yer verildi.