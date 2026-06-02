Kiev'e Rus Saldırısı: 10 Ölü

KİEV, 2 Haziran (Xinhua) -- Rusya saldırılarının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev üzerinde yükselen yoğun duman, 2 Haziran 2026.

Rusya'nın salı sabahı erken saatlerde Kiev'e düzenlediği geniş çaplı insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarında en az 10 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, muhtemelen bir füzenin 24 katlı bir apartmana isabet etmesi sonucu yangın çıktığını açıkladı. (Fotoğraf: Li Dongxu/Xinhua)