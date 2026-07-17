KİK Güvenlik için Acil Reform İstiyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı'nın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) ortak güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi açısından daha etkin hale getirilmesinin "acil bir gereklilik" olduğunu belirtti.

Gargaş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, KİK'in üye ülkelerin güvenlik ve istikrarını güçlendirmek amacıyla kurulduğunu hatırlattı.

Mevcut performansın mütevazı görünse bile Konseyin rolünü geliştirmek ve ortak güvenliğe katkısını artırmak için bir teşvik olması gerektiğini vurgulayan Gargaş, bunun mevcut durumun kabullenilmesine yol açmaması gerektiğini belirtti.

İran, ABD'nin düzenlediği saldırılara misilleme olarak, BAE, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn ve Katar'daki Amerikan üsleri ile askeri tesislerini hedef aldığını duyurmuştu.

Körfez İşbirliği Konseyi, 25 Mayıs 1981'de BAE, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman tarafından bölgesel koordinasyon, entegrasyon ve işbirliğini geliştirmek amacıyla kuruldu.