KİK: Radyasyon Seviyeleri Güvenli

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği hava saldırılarının ardından yapılan ölçümlere göre, Körfez ülkelerinde radyasyon seviyelerinin henüz teknik olarak güvenli kabul edilen sınırlar içinde kaldığını duyurdu.

KİK, ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri hedef almasının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları sonrası çevresel ve radyolojik göstergeler; şu an için tüm üye ülkelerde teknik olarak güvenli bir seviyede. Çevresel ve radyolojik göstergeler, teknik olarak izin verilmiş sınırlar dahilinde güvenli düzeyde seyretmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, halk sağlığını korumaya yönelik önleyici tedbirlerin sürdürüldüğü, radyasyon takibinin de aralıksız devam ettiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.