KİK ülkeleri Kuveyt'teki ileri karargaha kuvvet tahsisi kararını onayladı - Son Dakika
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KİK ülkeleri Kuveyt'teki ileri karargaha kuvvet tahsisi kararını onayladı

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KİK savunma bakanları, Manama'da Kuveyt'te Birleşik Askeri Komutanlığa bağlı ileri karargah açılmasını ve buraya kuvvet tahsisi kararını onayladı. Budeyvi, kararın ortak askeri işbirliğini güçlendirmeyi ve tehditlere karşı kapasiteyi artırmayı amaçladığını söyledi.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri savunma bakanlarının, Kuveyt'te Birleşik Askeri Komutanlığa bağlı bir ileri karargah açılmasını ve buraya uygun kuvvet tahsis edilmesini onayladığı bildirildi.

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 23. Ortak Savunma Konseyi toplantısına KİK üyesi ülkelerin savunma bakanları katıldı.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Kuveyt'te Birleşik Askeri Komutanlığa bağlı ileri karargah açılması ve buraya uygun kuvvet tahsis edilmesine ilişkin karar alındığını belirtti.

Budeyvi, Körfez ülkelerinin ortak askeri işbirliğini güçlendirmeye önem verdiğini aktararak, bu işbirliğinin bölgedeki mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma kapasitesini artırmayı amaçladığını ifade etti.

Geçen nisan ayında Cidde'de düzenlenen olağanüstü toplantıda da ortak askeri çalışmaların güçlendirilmesine yönelik talimatlar verildiğini hatırlatan Budeyvi, Körfez ülkeleri arasındaki askeri koordinasyonun İran'ın saldırılarına karşı mücadelede önem taşıdığını kaydetti.

Budeyvi, İran'ın KİK ülkelerine yönelik saldırılarını, sivil hedeflere ve altyapıya verdiği zararı kınadıklarını söyledi.

Genel Sekreter, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarını da kınayarak, KİK ülkelerinin Suudi Arabistan'ın güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için aldığı tüm tedbirleri desteklediğini vurguladı.

Kaynak: AA
Körfez İşbirliği KonseyiOrta DoğuPolitikaSavunmaGüncelManamaKuveytDünyaSon Dakika

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