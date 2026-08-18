Kılıç Ailesi'nde Husumet Barışla Sona Erdi - Son Dakika
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Kılıç Ailesi'nde Husumet Barışla Sona Erdi

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Muş'ta Kılıç ailesi, iki yıl süren husumetin ardından barış töreniyle kucaklaştı.

Muş'un Kızılağaç beldesinde Kılıç ailesinin fertleri arasında iki yıl önce bir kişinin ölümüyle başlayan husumet barışla sona erdi.

Kızılağaç Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan barış töreninde konuşan Muş Vali Yardımcısı Onur Bektaş, toplumda huzur ve barışın sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Anlaşmazlıkların insanların araya girmesiyle çözülebileceğini belirten Bektaş, "İslam, barış dinidir. Barış içinde yaşamak ve Allah'ın buyurduğu gibi doğru olmak gerekir. Toplumda çeşitli anlaşmazlıklar yaşanabiliyor. Bu tür durumlarda barışın sağlanması önemli." dedi.

Kızılağaç Belediye Başkanı Mehmet Şirin Yılmaz da barışın sağlanması için yaklaşık iki yıldır çaba gösterildiğini belirterek, tarafların sabır ve merhametinin sürecin tamamlanmasında belirleyici olduğunu söyledi.

Törenin ardından Kılıç ailesinin fertleri, kucaklaşarak barıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Yaşam, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıç Ailesi'nde Husumet Barışla Sona Erdi - Son Dakika

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