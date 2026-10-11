Kılıç, Bafra GES'inde TEDAŞ kabulünü ve bu hafta üretimin başlayacağını açıkladı - Son Dakika
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Kılıç, Bafra GES'inde TEDAŞ kabulünü ve bu hafta üretimin başlayacağını açıkladı

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Kılıç, Bafra GES\'inde TEDAŞ kabulünü ve bu hafta üretimin başlayacağını açıkladı
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Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, GES'te TEDAŞ kabul tutanaklarının imzalandığını, santralde bu hafta üretime başlanmasının planlandığını belirtti. Yıllık 1100-1400 megavat-saat üretimle belediyenin enerji ihtiyacının yüzde 70-90'ının karşılanması hedefleniyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçede yürütülen projeler ve yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bafra Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı öncesinde konuşan Kılıç, belediyenin enerji maliyetlerini azaltmaya yönelik GES projesinde önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirtti.

GES projesinde TEDAŞ kabul tutanaklarının imzalandığını aktaran Kılıç, santralde bu hafta içinde elektrik üretimine başlanmasının planlandığını ifade etti.

Santralde yıllık ortalama 1100 ila 1400 megavat-saat elektrik üretiminin hedeflendiğini kaydeden Kılıç, bu kapasiteyle belediyenin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 70 ila 90'ının karşılanmasının amaçlandığını bildirdi.

Bafra pirincinin markalaşma çalışmalarına da değinen Kılıç, hedeflerinin ticari kazançtan ziyade ilçenin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan Bafra pirincini tanınan bir marka haline getirmek olduğunu vurguladı.

Pirincin "Bafra Tanesi" adıyla isim tescilinin gerçekleştirildiğini ve paketleme aşamasına geçildiğini belirten Kılıç, ürünün BEL-MAR Market ile belediyeye ait sosyal tesislerde vatandaşların beğenisine sunulacağını kaydetti.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kılıç, uluslararası toplumun yaşananlara karşı tutumunu eleştirerek İsrail'in saldırılarını kınadı. Kılıç, Gazze'de hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet diledi.

Sinop açıklarında hayatını kaybeden Bafralı gazi polis memuru Numan Şen ve polis memuru Orhan Gazi Yetiş ile gazeteciler Hasan Davran ve Mustafa Çalışkan'ı da anan Kılıç, merhumların yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA
Dış PolitikaHamit KılıçGüvenlikEkonomiEnerjiGüncelTedaşBafraSon Dakika

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