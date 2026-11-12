Kılıç çatan 5 teğmenin AYM'ye başvurusu yetkisizlik gerekçesiyle reddedildi - Son Dakika
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Kılıç çatan 5 teğmenin AYM'ye başvurusu yetkisizlik gerekçesiyle reddedildi

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Kılıç çatan 5 teğmenin AYM\'ye başvurusu yetkisizlik gerekçesiyle reddedildi
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Anayasa Mahkemesi, Kara Harp Okulu töreninde kılıç çatarak Subay Andı okuyan ve disiplin cezası alan 5 teğmenin başvurusunu konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez buldu. Adil yargılanma ihlali iddiası reddedildi, yargılama giderleri başvuruculara yüklendi.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM), Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıç çatarak Subay Andı okuyan ve bu nedenle haklarında disiplin işlemi uygulanan teğmenlerden 5'inin yaptığı bireysel başvuruyu kabul edilemez buldu. AYM, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruyu, konu bakımından yetkisizlik gerekçesiyle reddetti.

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlarını çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturması sonucunda, 5 teğmen ve 3 komutan hakkında "Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası" verilmişti.

Teğmenler Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Ebru Eroğlu, Serhat Gündar ve Talip İzzet Akarsu, avukatları aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Teğmenler başvurularında, adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini savundu.

Başvurunun kabul edilebilirlik incelemesi, AYM İkinci Bölüm Üçüncü Komisyonu tarafından yapıldı. Üyeler Rıdvan Güleç ve Yıldız Seferinoğlu'ndan oluşan komisyon, 6 Kasım 2026 tarihinde başvurunun diğer kabul edilebilirlik şartları incelenmeksizin "konu bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez olduğuna kesin olarak hükmetti.

GEREKÇE: "ANAYASA VE AİHS'İN ORTAK KORUMA ALANINDA DEĞİL"

AYM'nin gerekçeli kararında, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 45'inci maddesinin birinci fıkrası hatırlatıldı. Buna göre, bireysel başvurunun incelenebilmesi için kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddia edilen hakkın Anayasa'da güvence altına alınmasının yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Türkiye'nin taraf olduğu ek protokoller kapsamına da girmesi gerektiği belirtildi.

AİHS'in 6'ncı maddesinde yer alan adil yargılanmaya ilişkin hak ve ilkelerin yalnızca "medeni hak ve yükümlülükler ile ilgili uyuşmazlıkların" ve bir "suç isnadının" esasının karara bağlanması esnasında geçerli olduğu vurgulanan kararda, "Başvuruya konu ihlal iddialarının Sözleşme'nin 6. maddesi kapsamına girmediği, dolayısıyla Anayasa ve Sözleşme'nin ortak koruma alanında olmadığı anlaşılmaktadır" denildi.

Komisyon, diğer kabul edilebilirlik şartlarını incelemeden, başvurunun "konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna" ve yargılama giderlerinin başvurucular üzerinde bırakılmasına kesin olarak karar verdi.

Kaynak: ANKA
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