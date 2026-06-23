Kılıç: Temmuzda emekli ve asgari ücretliye ara zam şart

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, temmuzda emekliye, asgari ücretliye ara zam yapılmasını istedi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'a Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Asgari ücretlilerin ve emeklilerin geçim sıkıntısı olduğunu ifade eden Kılıç, "Temmuzda emekliye, asgari ücretliye mutlaka ara zam yapılmalıdır. Asgari ücret dört kişilik bir ailenin açlık sınırının üzerinde kalmalı, en düşük emekli aylığı da asgari ücrete eşitlenmelidir." dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki performansına yönelik soruya Kılıç, "Başarılı da olsa başarısız da olsa bu çocuklar bizim çocuklar. Göğüslerindeki bayrak, milletimizin birliğini temsil eden ay yıldızlı al bayrak. Başarılarıyla, başarısızlıklarıyla 'Bizim Çocuklar'ı bağrımıza basıyoruz, hatalarından ders almalarını umuyoruz." cevabını verdi.