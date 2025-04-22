Kılıç\'tan Tarım ve Eğitimde Acil Önlemler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, zirai don nedeniyle zarar gören üreticilerin mağdur edilmemesi gerektiğini belirterek, "Devlet zararları karşılamalı, TARSİM üzerine düşeni yapmalıdır." ifadesini kullandı.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ve üniversitelerin acilen kontenjan planlaması yapması gerektiğini belirten Kılıç, mezun olduğunda ataması yapılmayacak bölümlere öğrenci alınmaması gerektiğini söyledi.

Kılıç, 2025 yılı itibarıyla 478 bin 395 atama bekleyen öğretmen olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu kadar mezun atanmıyorsa hem diplomalı hem işsiz kalıyorsa hem de hayatından 4-5 yılını kaybediyorsa burada planlama hatası var demektir. YÖK ve üniversiteler acilen kontenjan planlamalarını yapmalıdır. Mezun olduğunda atamayacaksanız, liseyi bitirmiş gençlerimizi de bu bölümlere yerleştirmeyin. Ataması yapılamayan bölümlerin kontenjanlarını azaltın. Gençlerimizin eğitimde yılları gidiyor, mezun olunca hayalleri yıkılıyor. Eğitim masraflarıyla beli bükülen aileler de dram üstüne dram yaşıyor. Ataması yapılmayan genç öğretmenlerimizin bugün yanındayız, yarın da yanında olacağız."

Zirai don olayının ardından çiftçilerin zararlarının devlet tarafından karşılanması gerektiğini vurgulayan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Ağır zirai don olayları da gösterdi ki, afetler karşısında bir hazırlığımız yok. Mahsul dalda yandığında, sele kapıldığında ne yapacağımızı düşünmeye başlıyoruz. Devlet zararları karşılamalıdır. TARSİM üzerine düşeni yapmalıdır. Tarım sigortası yaptırmayan üreticilerimiz de artık bu adımı atmalıdır. Tarım Bakanlığı artık ürün ve bölge planlamasını yapmalıdır. Alternatif üretim sahaları ve zamanları, Bakanlık tarafından oluşturulmalıdır. Bir milli güvenlik meselesi olan gıdada dışa bağımlılığın önlenmesi meselesi, ciddiyet ve sorumlulukla ele alınmalıdır."

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Suat Kılıç, Türkiye'nin demografik yapısının alarm verdiğine dikkati çekerek, "Bu konuda alınması gereken tedbirler var. Geç kalındı, daha fazla geç kalınamaz." diye konuştu.