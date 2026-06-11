Kılıç ve Wüst'ten İlişkiler Üzerine Görüşme

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ile bir araya geldi.

Kılıç, NSosyal hesabındaki paylaşımında Berlin'deki Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Temsilciliğinde, Başbakan Wüst ile bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerinin mevcut durumu ve geleceği ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin güncel seyrini ele aldıklarını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın güvenlik mimarisinde yaşanan dönüşüm, transatlantik ilişkilerin geleceği ve Avrupa'nın karşı karşıya bulunduğu siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki sınamalar hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Ayrıca, bölgesel ve küresel gelişmelerin uluslararası sistem üzerindeki etkileri konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye ile Almanya arasındaki güçlü ortaklığın ve yapıcı diyaloğun sürdürülmesinin önemini bir kez daha vurguladığımız görüşmemiz son derece verimli bir ortamda gerçekleşti. Hüsnükabulü ve samimi görüş alışverişi için Sayın Wüst'e teşekkür ediyorum."