Kılıç ve Wüst'ten İlişkiler Üzerine Görüşme - Son Dakika
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Kılıç ve Wüst'ten İlişkiler Üzerine Görüşme

11.06.2026 23:04
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Kılıç, Wüst ile Türkiye-Almanya ilişkilerini ve Avrupa'nın güvenlik sorunlarını ele aldı.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ile bir araya geldi.

Kılıç, NSosyal hesabındaki paylaşımında Berlin'deki Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Temsilciliğinde, Başbakan Wüst ile bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerinin mevcut durumu ve geleceği ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin güncel seyrini ele aldıklarını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın güvenlik mimarisinde yaşanan dönüşüm, transatlantik ilişkilerin geleceği ve Avrupa'nın karşı karşıya bulunduğu siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki sınamalar hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Ayrıca, bölgesel ve küresel gelişmelerin uluslararası sistem üzerindeki etkileri konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye ile Almanya arasındaki güçlü ortaklığın ve yapıcı diyaloğun sürdürülmesinin önemini bir kez daha vurguladığımız görüşmemiz son derece verimli bir ortamda gerçekleşti. Hüsnükabulü ve samimi görüş alışverişi için Sayın Wüst'e teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Türkiye, Almanya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıç ve Wüst'ten İlişkiler Üzerine Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nilay Temtek Nilay Temtek:
    iyi güzel böyle ilişkiler devam etsin diyorum ama önemli olan bu görüşmelerden sonra ne yapacakları 0 0 Yanıtla
  • Turgay Yılmaz Aky Turgay Yılmaz Aky:
    bizim bölgede bu tür ilişkiler ekonomiye mi yansıyo onu merak ediyorum dış politika güzel hoş ama yerel halkın işine faydası var mı bilmiyorum 0 0 Yanıtla
  • Sema Celik Sema Celik:
    abi bu da ne ya bi görüşme yapıyolar haber yapıyolar sanki dünya değişecek gibi işte böyle şeyler hep konuşma konuşma da iş mi yapılıyo bilemiyorum ama neyse yapıyorlarsa yaparlar bir şey değişir mi hiç 0 0 Yanıtla
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