Kılıçarslan Lisesi, Su Altı Robot Yarışması\'nda Birinci Oldu

Tasarladıkları su altında görev icra edebilen insansız araçla 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda "Su Altı Robot" kategorisinde birinci olmanın gururunu yaşayan Konya Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Takımı öğrencileri, yurt dışındaki yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri İhsan Alay ve Mehmet Eren Balkuri'nin "Kapsül k-tek BATUR" adını verdikleri takım, 6-8 Mayıs'ta gerçekleştirilen yarışmada robotlarıyla kendilerine verilen senaryoyu en kısa sürede tamamlayan ekip oldu.

Öğrenciler, bu performanslarıyla su altında görev icra edebilen insansız araç tasarımlarıyla mühendislik, kontrol ve problem çözme becerilerinin sergilendiği "Su Altı Robot" kategorisinde birinci olmayı başardı.

Takım kaptanı Alay, AA muhabirine, ekip arkadaşıyla başarılı olmak için yoğun çalışma süreci geçirdiklerini söyledi.

Yarışmada araçlarının yapay resif (kaya, kum veya mercan kümelerinin oluşturduğu su altı yapılarına verilen isim) oluşturma, boru içinden geçme, su altı akıntısında obje yerleştirme ve toplama görevini başarılı şekilde tamamladığını ifade eden Alay, şunları kaydetti:

"Yapay resif oluşturma görevinde resiflerin ağır olması ve motorlarımızın kapasitesinin sınırında bulunması nedeniyle AR-GE çalışması yaptık. Burada fizik kurallarını devreye soktuk. Aracımız suya girdiğinde sağladığı kaldırma kuvveti sayesinde ağırlığı neredeyse sıfırlanıyor, en fazla 100 grama düşüyor. Bu sayede üzerinde bulunan 6 motor ile toplamda 6 kilogramlık itki kuvveti elde ediyoruz. Bu itki kuvvetiyle yaklaşık 3,5 kilogram ağırlığındaki yapay resifi tam ağırlık merkezinden kavrayarak başarıyla taşıdık. Normalde diğer ekipler, kancayı ön tarafa yerleştirmiş ama bu durum ağırlık merkezini bozduğu için araçların dengesi sağlanamıyor. Biz ise yükü tam ağırlık merkezinden kaldırdığımız için herhangi bir denge sorunu yaşamadık. Bu, bizim için büyük bir başarı oldu. Mutluyuz, gururluyuz. Ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil edip gururlandırmak isteriz."

-"Birincilik aldığımızdan dolayı gururluyuz"

Bilişim Teknolojileri Atölye Şefi ve takımın danışmanı Ahmet Büyüközkan da öğrencilerinin azminin, sabırla hazırlanarak elde ettikleri başarının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Öğrencilerinin bu başarılarıyla okuldaki diğer öğrencilere de örnek olduklarını vurgulayan Büyüközkan, "Birincilik aldığımızdan dolayı gururluyuz. Onurluyuz. Burada anlık emekten değil 2 yıldan fazla süren bir emekten bahsediyoruz. Öğrencilerimizin büyük çabası ve emeği var. Emek harcayıp yarıştırarak dereceyi aldılar." diye konuştu.