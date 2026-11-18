Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ev hapsindeki Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Başarılı bir belediye başkanı. Hizmet etme aşkı içinde görevine hazır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 90 gün tutuklu kaldıktan sonra 29 Ekim'de "ev hapsi" şartıyla tahliyesine hükmedilen Sinem Dedetaş'ı Üsküdar'daki evinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Başarılı bir Üsküdar Belediye Başkanı'ydı. Bir dönem tutuklandı. Şimdi ev hapsinde. Bir an önce adaletin gerçekleşmesini, Sinem Hanım'ın tekrar görevine başlayarak Üsküdarlılara hizmet etmesini istiyorum. En büyük arzumuz bu. Başarılı bir belediye başkanı. Hizmet etme aşkı içinde görevine hazır. Onu ifade edebilirim. Morali de gayet iyi ama adaletin bir an önce tecelli etmesini istiyor" dedi.