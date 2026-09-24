Kılıçdaroğlu, altı Alevi örgütünün genel başkanlarını CHP Genel Merkezi'nde ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altı Alevi örgütünün genel başkanlarını CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmeye Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan dahil altı örgütün genel başkanları katıldı.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alevi örgütlerinin genel başkanlarıyla CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmeye altı örgütün genel başkanı katıldı.
CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi örgütlerinin genel başkanlarını parti genel merkezinde ağırladığı bildirildi.
Açıklamaya göre görüşmeye Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, Alevi Konfederasyonları Genel Başkanı Zeynel Abidin Koç ve Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz katıldı.
Kaynak: ANKA
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