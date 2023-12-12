 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kılıçdaroğlu, Ankaragücü Başkanının hakeme saldırısını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu, Ankaragücü Başkanının hakeme saldırısını kınadı

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın Çaykur Rizespor maçı sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, sporun dostluk, kardeşlik, sevgi ve saygı temelinde olduğunu vurgulayarak, kamuoyunun olayın takipçisi olmasını ve yetkililerin gereğini yapmasını istedi.

Kılıçdaroğlu, Ankaragücü Başkanının hakeme saldırısını kınadı
12.12.2023 - 02:05,
Abone Ol

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın Çaykur Rizespor maçı sonrasında sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Spor camiası ve ülkemiz adına yaşanan bu utanç verici durumun bir an önce giderilmesi; sporun, dostluk, kardeşlik, sevgi ve saygı temelinde olduğunun hissettirilmesi adına kamuoyunun bu olayın takipçisi olacağına ve yetkililerin gereğini yapacağına inanıyorum" dedi.

CHP 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı, AKP'li Faruk Koca'nın bu akşam oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrasında sahaya inerek FIFA Kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklaması şöyle:

"MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakemimiz Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyor, FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor camiası ve ülkemiz adına yaşanan bu utanç verici durumun bir an önce giderilmesi; sporun, dostluk, kardeşlik, sevgi ve saygı temelinde olduğunun hissettirilmesi adına kamuoyunun bu olayın takipçisi olacağına ve yetkililerin gereğini yapacağına inanıyorum."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Halil Umut Meler, Ankaragücü, Rizespor, Spor, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Ankaragücü Başkanının hakeme saldırısını kınadı - Son Dakika


18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:15
Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak

Son Dakika
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:15 Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:25:45. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Ankaragücü Başkanının hakeme saldırısını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement