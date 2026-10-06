Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları'nın yeryüzü sofrasında Cizre'de kadınlarla buluşacak - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları'nın yeryüzü sofrasında Cizre'de kadınlarla buluşacak

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Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları\'nın yeryüzü sofrasında Cizre\'de kadınlarla buluşacak
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları'nın organize ettiği program kapsamında 10 Ekim'de Şırnak'ın Cizre ilçesinde kadınlarla yeryüzü sofrasında buluşacak. Kılıçdaroğlu, ekim ortasında Gaziantep'te sivil toplum, iş dünyası ve vatandaşlarla buluşacak.

Haber: Feyaz ÇANAK

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saha çalışmaları ve il ziyaretleri kapsamında 10 Ekim'de Şırnak'ın Cizre ilçesinde kadınlarla yeryüzü sofrasında buluşacak. Kılıçdaroğlu, ekim ayı ortasında da Gaziantep'te sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve vatandaşlarla bir araya gelecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saha çalışmaları ve il ziyaretlerine devam ediyor. Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları'nın organize ettiği program kapsamında 10 Ekim'de Şırnak'ın Cizre ilçesinde kadınlarla yeryüzü sofrasında bir araya gelecek.

GAZİANTEP'TE SİVİL TOPLUM VE İŞ DÜNYASIYLA BULUŞMA İLE "MİLLİ BİLİNÇ" ZİRVESİ

Kılıçdaroğlu, Şırnak programının ardından ekim ayı ortasında Gaziantep'te düzenlenecek partisinin "Üye Katılım Töreni"ne iştirak edecek.

Gaziantep temasları çerçevesinde kentteki sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve oda temsilcileriyle buluşacak Kılıçdaroğlu, daha önce İzmir ve Ankara'da hayata geçirilen "Milli Bilinç - Güçlü Türkiye" etkinliğinin üçüncüsüne katılacak.

Kaynak: ANKA
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