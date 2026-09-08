Kılıçdaroğlu: CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümünde emanetçi olduğunu vurguladı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümünde emanetçi olduğunu vurguladı

Kılıçdaroğlu: CHP\'nin 103. kuruluş yıl dönümünde emanetçi olduğunu vurguladı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 103'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı videolu mesajda, mirası koruyup sonraki nesle emanet etmekten başka gayesi olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, 'bazı mirasların sahibi olmaz, emanetçileri olur' diyerek partililere seslendi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "O mirası korumak, hakkıyla taşımak ve bir sonraki nesle emanet etmekten başka bir gayem yok" dedi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Her sabah güne, yakamdaki Altı Ok'un ağırlığıyla başlıyorum. O mirası korumak, hakkıyla taşımak ve bir sonraki nesle emanet etmekten başka bir gayem yok. Çünkü bazı mirasların sahibi olmaz. Emanetçileri olur. Yaşa, var ol Fırka!"

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümünde emanetçi olduğunu vurguladı - Son Dakika

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