Haber: Feyaz ÇANAK - Kamera: Recep Tunahan GÜLER

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Roman Koordinasyon Kurulu'nun kuruluş toplantısında, "Bu ülkede birlikte yaşıyoruz, aynı havayı teneffüs ediyoruz. Hepimizin keyifli olması lazım. Var olan sorunları çözmek için hepimizin soruna odaklanması lazım. Bu sorunun çözülmesi lazım. Ve biz bu sorunu çözmeye talibiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen CHP Roman Koordinasyon Kurulu kuruluş toplantısına katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Necdet Saraç ve Cemal Canpolat başkanlığında düzenlenen toplantıya birçok ilden Roman temsilciler katıldı.

Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Çalışmanın verimli sonuç vermesi için önce Roman kardeşlerimizin günlük yaşamda karşılaştıkları sorunları sağlıklı tespit etmek lazım. Bunu bazen ev kadınları, bazen sokakta çalışanlar, bazen beyler bilir. Ama sonuçta bu sorunların tespit edilmesi lazım. Sorunlar saptandıktan sonra ikinci aşama: Bu sorunlar nasıl çözülür? Çünkü sadece derdi dillendirmek değil, derdin nasıl çözüleceğini de bizim Roman kardeşlerimize anlatmamız lazım. 'Bu dert böyle çözülür' diye. Çalışmayı bu zemin üzerinde yaparsak hem arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi ikna etmiş oluruz hem görevimizi yapmış oluruz. O nedenle iki eksenli bir çalışma yapmak bu işin ana omurgası. Bu çerçevede yol yürüyelim.

Daha önce ben Roman arkadaşlarla bir araya geldim, oturdum onlarla konuştum, dertlerini dinledim, etkinliklerine katıldım, evlerini ziyaret ettim, sofralarına oturdum. Bu ülkede birlikte yaşıyoruz. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. Hepimizin keyifli olması lazım. Var olan sorunları çözmek için hepimizin soruna odaklanması lazım. 'Aman, bir vatandaşımızın böyle bir derdi var, hemen gidelim o derdi çözelim' diye bir çaba harcamamız lazım. Zaten siyaset dediğiniz benim anlayışıma göre budur. Sadece bir kesime hitap etmek değil, toplumun her kesimine hitap etmek demektir. Bizim işçimiz de, çiftçimiz de, sanatçımız da, sanayicimiz de, öğretmenimiz de, memurumuz da var. Herkesin mutlaka sorunları var. Sorunsuz bir dünya yok. Var olan bu sorunları çözmek de akılla, birlikte olarak, beraber olarak, dertler dillendirildikten sonra o dertlerin çözümüyle ilgili önerileri dinleyerek mümkün. Her şeyi yapabilir, çözebiliriz. Çözülmeyen bir sorun söz konusu değil, her sorunu çözeriz. Türkiye coğrafyasına dağılan geniş bir kitlesiniz. Bazen kopuk bir kitlesiniz. Birbirinizle iletişiminiz biraz zayıf. Bazen çok fazla dernek var ve bu derneklerin kendi içinde uyum içinde çalışmadığının farkındayım. Bu sorunun çözülmesi lazım. Ve biz bu sorunu çözmeye talibiz."

Toplantıda konuşan Saraç ise, CHP'nin geçmiş yıllarda da Romanların sorunları için çalışma yaptığını belirterek, "O anlamıyla biz yeni bir çalışma başlatmıyoruz. Aslında mevcut çalışmayı yeniden nasıl yapılandırırız, onu konuşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ROMANLARIN KENDİLERİ HAKKINDA KARAR VERMESİ GEREKİYOR"

Türkiye'de Romanlara rağmen Romanları anlatan bir siyaset olduğunu vurgulayan Saraç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de siyaset hep böyle kuruluyor. Kendisini merkeze oturtan çeşitli siyasi eğilimler, Romanlar gibi topluluklara yönelik toplantı yaptıkları için Romanları kendileri yerine koyarak Romanlara bir yol haritası çizmeye çalışıyorlar. CHP bunun tersinin olması gerektiğini söylüyor. Normal olarak anayasa çerçevesinde Romanlar Türkiye'de eşit yurttaş mı? Tereddütsüz eşit yurttaş. Pratiğin böyle olmadığını biliyoruz. Bu nedenle pratiğe yönelik genel durumu eşit yurttaşlık üzerinden kurgulamamız gerekiyor. Eğitimde fırsat eşitliğinin olmadığı gerçeği çıkıyor. İstihdam gibi son derece önemli bir sorun ortaya çıkıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nde anayasal olarak herkesle eşit olan Roman yurttaşlar, kendileri hakkında karar verilen değil, kendilerinin karar verdiği bir pozisyona gelmeleri gerekiyor. Bana göre temel kriter bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin karar mekanizmalarında yer almaktır. Yani siz sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin Parti Meclisi'nde temsil edilemiyorsanız, siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki Merkez Yönetim Kurulu'nda temsil edilemiyorsanız milletvekili olarak temsil edilme şansınız ortadan kalkıyor. Bu nedenle katılım meselesi belki de bizim en önemli işlerinden bir tanesi olmalıdır."

"PARTİ YÖNETİMLERİNDE, BELEDİYE MECLİSLERİNDE MUTLAKA TEMSİL EDİLMELİ"

Saraç'ın ardından konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat ise şunları kaydetti:

"Benim İstanbul İl Başkanlığı dönemimde ilk kez bir Romanlar komisyonu kurmuştuk. Bundan sonra yapılması gereken parti yönetimlerinde, belediye meclislerinde, milletvekillerinde mutlaka temsil edilmelidir. Sabaha kadar saysak sorunları bitiremeyiz. Dışarıda kalanları bitiremeyiz. Mesela kışın çoğunun evi, yeri, yurdu yok. Evi, yeri, yurdu olanları bile İstanbul'da Fatih'te evinden, yerinden, yurdundan ettiler. Onun karşılığında tahsis etmesi gereken, bir arada yaşanması gereken yurttaşları bir arada yaşatmadılar. Başka başka alanlara ya sürgün ettirdiler ya yer tahsis ettiler. Büyük bir kısmına yer vermemiş oldular. Şimdi bir sefer bir konut sorunu mutlaka çözülmelidir Türkiye'de. Barınma sorunu devlet sorunudur, insan hakları sorunudur. Dünyanın her yerinde bu işleri devlet çözer. Ev sorununu, eğitim sorununu, sağlık sorununu ve iş problemini çözecek. Mesleki olarak gelişmesini sağlayacak. Roman yurttaşlarımızın kimsenin önünde el açan, el pençe açan yapıdan kurtulması lazım. Daha özgür, daha kararlı, daha iradeli ve daha mücadeleci bir yapıya dönüştürülmelidir. Biz de sonuna kadar arkasında duracağız."

"BİRLİKTE BÜYÜTMEMİZ GEREKİYOR"

Daha sonra toplantıda söz alan Abdullah Çıstır, "'Bu karar bizim için devrim niteliğinde bir karar. Tabii bunu birlikte büyütmemiz gerekiyor. Hem genel merkezimizin hem taşra örgütlerimizin birlikte büyütmesi gerekiyor" dedi.

Balıkesir'den gelen Murat Turan ise, "Tabii bunun altı doldurulmuş komisyonlar olmasını talep ediyoruz. Bir diğer taraftan da ilçe örgütlerinde kurulacak bu komisyonlarda partimizle halkımız arasında köprü oluşturabilecek, yetkilendirilmiş isimlerden oluşmasını talep ediyoruz. Bununla ilgili tabii çalışmalar var partimizde. Bu konuda teşekkür ediyorum herkese" diye konuştu.

"ROMANLAR POZİTİF AYRIMCILIK GEREKTİREN TOPLUMLARDIR"

Romanların dünyanın dört bir yanında yaşadığına dikkati çeken Dünya Roman Konseyi Türkiye Sorumlusu Metin Salih Şentürk, "Romanlar pozitif ayrımcılık gerektiren toplumlardır. Bütün zor şartlara rağmen bu çınar ağacının altında ve Sayın Genel Başkanımızın arkasında bir adım geri atmayan bir grup var burada. Bu grup özgüvenini kazanmalı. Gerek Meclis'te gerek PM'de gerek illerde gerek ilçelerde Romanlar her tarafa doldurulsun diye bir talebimiz yok. Ama Romanların yoğun yaşadığı yerlerde illere, ilçelere girdiğimizde muhatap alabileceğimiz insanları görmek istiyoruz" dedi.

İstanbul Roman Halkları Federasyonu Başkanı Reşat Kaytan, "Düne kadar mahalle başkanlığını bile hayal edemezken bugün genel merkezde böyle bir koordinasyon ekibinin kurulması ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevlendirilmek beni ayrıca mutlu etti. Yılların özlemi diyebiliriz buna. Arınmış CHP'yle, yeni görevlerle, yeni siyasi arkadaşlarımızla inşallah sayımızı artırarak CHP'de yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.