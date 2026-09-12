Kılıçdaroğlu ekimde İstanbul, Diyarbakır ve Şırnak'ı ziyaret edecek - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu ekimde İstanbul, Diyarbakır ve Şırnak'ı ziyaret edecek

Kılıçdaroğlu ekimde İstanbul, Diyarbakır ve Şırnak\'ı ziyaret edecek
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekim ayının başından itibaren İstanbul, Diyarbakır ve Şırnak'ı ziyaret edecek. İstanbul'da ekonomi ve yoksulluk, Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle sürece ilişkin görüşmeler, Şırnak'ta ise kadınlarla bir araya gelmesi planlanıyor.

Haber: Feyaz ÇANAK

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekim ayının başından itibaren İstanbul, Diyarbakır ve Şırnak'ı ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programında ekonomi ve yoksulluk gündeme alınırken, Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle "sürece" ilişkin görüşmeler gerçekleştirmesi, Şırnak'ta ise kadınlarla bir araya gelmesi planlanıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'in Toroslar ilçesinde düzenlenen 2. Kardeş Göçerler Yörük Etkinliği'nin ardından Milli Bilinç Güçlü Türkiye Buluşmaları kapsamında İzmir'de mağdur ailelerle bir araya gelmişti. Kılıçdaroğlu, saha çalışmalarını ekim ayından itibaren yoğunlaştırma kararı aldı.

Ekim ayının ilk haftalarından itibaren İstanbul, Şırnak ve Diyarbakır'ı ziyaret edecek olan Kılıçdaroğlu'nun programlarının kapsamının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA "MİLLİ BİLİNÇ GÜÇLÜ TÜRKİYE BULUŞMASI"

İlk olarak İzmir'de düzenlenen "Milli Bilinç Güçlü Türkiye Buluşmaları"na devam etme kararı alan Kılıçdaroğlu'nun bu program kapsamındaki ikinci durağı İstanbul olacak. Ekim ayında yapılması planlanan İstanbul programında ekonomik kriz, barınma, uyuşturucu ve yoksulluk gibi sorunlar ele alınacak.

DİYARBAKIR'DA "SÜREÇ" TEMASLARI

CHP'nin çerçeve yasaya evet oyu vermesinin ardından Kılıçdaroğlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da temaslarda bulunacak. Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle yapılacak görüşmelerde CHP'nin "sürece" yaklaşımının anlatılması planlanıyor.

ŞIRNAK'TA KADIN BULUŞMASI

Kılıçdaroğlu'nun ziyaret edeceği bir diğer il olan Şırnak'ta ise CHP Kadın Kolları tarafından "Kadın ve Barış" temalı buluşma organize edilecek. Kılıçdaroğlu'nun bu kapsamda kadınlarla bir araya gelmesi planlanıyor.

Saha çalışmalarını artırmayı planlayan Kılıçdaroğlu için CHP Genel Merkezi'nde yeni ziyaretlere ilişkin hazırlıklar da yapılıyor. Bu kapsamda Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Antalya'nın öne çıkan iller olduğu belirtiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu ekimde İstanbul, Diyarbakır ve Şırnak'ı ziyaret edecek - Son Dakika

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