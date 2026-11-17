(TBMM) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Emekli kardeşlerime yine sesleneyim. Bu iktidar sahipleri, sizi yük olarak görüyorlar. Biz ise sizi bu memleketin yükü değil, bu memleketin yükünü omuzlayan kahramanlar olarak görüyoruz. Emekli kardeşim, sen hiç meraklanma. Bana oy versen de vermesen de ben senin hakkını savunacağım. Çünkü ben sosyal demokrat birisiyim. Emekli kardeşim, sen hakkını, hukukunu arayacaksın. Ben senin sözcün olacağım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda kürsüye, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" ve "Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu" sloganları ile çıktı. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Umarım hep beraber hem Türkiye'nin sorunlarını dillendireceğiz bu kürsüden hem de çözümleriyle beraber halka anlatacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özelliği sadece sorunları dillendirmek değildir. O sorunların nasıl çözüleceğini de anlatan bir partidir. Bu partinin böyle bir geleneği vardır. Şikayet merci değildir. Çözüm üreten bir partidir burası. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bizim tarihimizde, siyaset tarihinde ayrı bir önemi ve ağırlığı vardır. Her gün ben size bir şey söyleyeyim. Halkın umudu Cumhuriyet Halk Partisi. Bir daha ifade ediyorum. Halkın umudu Cumhuriyet Halk Partisi.

Çünkü bu parti, çünkü bu parti yolsuzluklara kapı aralayan bir parti değildir. Bizim tek düşüncemiz var. En yoksulumuz bile belli bir yaşam standardını sağlasın. En yoksulumuz bile. Hiç kimse, hiçbir anne çocuğunu karnı aç yatağa yatırmasın. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz halkın partisiyiz. Halkın derdi bizim derdimizdir. O nedenle diyorum. Halkın umudu Cumhuriyet Halk Partisi olmak zorundadır. Biz sorunları biliyoruz. Çözümleri de biliyoruz. Nasıl yapacağımızı da biliyoruz. Boğazınızdan aşağı haram lokma inmediyse bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Ama malı götürürseniz siz kazanırsınız, halk fakirleşir. Temiz yapacağız, herkes görecek bunu. Ne söylüyorum? Bu çatının altında yolsuzluk yapanlara yer olmaması lazım. Temiz siyaset olması lazım. Ahlaklı siyaset olması lazım. Halkın sorunlarını düşünen ve çözümler üreten bir iradenin bu çatının altında olması lazım. Çünkü burası Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir ama bu Meclis'i gerçek anlamda Meclis yapacak olan da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Mustafa Kemal'in Meclis'i yapacağız burayı."

"MEDYA ORGANININ KAPANMASINI İSTEMEM"

Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'ye yönelik operasyona değinerek, şunları söyledi:

"Her sabah belli sürprizlerle kalkıyoruz. Bu sabah kalktığımızda da Sözcü Televizyonu'na yapılan operasyonu gördük. Medyada en sert ve en çok eleştirilen lider benim. Her şey yazılır. İftira olduğu zaman, yanlış olduğu zaman açarım, 'Düzeltin burası yanlıştır, böyle bir şey yoktur' diye. Yazılır, çizilir. Ama ben hiçbir zaman hiçbir medya organının kapanmasını istemedim. Hiçbir zaman. Bir gazeteci hapse atıldığında da benim aleyhime onlarca, yüzlerce görüş bildirip yazı yatsa bile onun hapse atılmasını asla doğru bulmadım. İnsanın düşüncelerine sınır getirilemez. Getirilmemelidir zaten.

Eleştiri elbette başımızın üstünde. Eksikliğimiz olabilir. Yanlışımız olabilir. Hatalarımız olabilir. Bize sağduyulu medya mensupları hatırlatırlar. Biz de kendi hatamız varsa düzeltiriz. Yanlışımız varsa düzeltiriz. Eleştiriden korkmayız. En sert eleştirileri yapanların karşısına bile çıktım. Ve onlara şu çağrıyı da yaptım bir dönem. Çağırın sizin televizyona bana istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Ben her sorunuza açık yüreklilikle yanıt vereceğim, dedim. Bazıları korkudan çağırmadılar. Çağırmayanlar utansın. Çağırmayanlar utansın. Onun dışında ne olacak? Verilecek hesabımız yoktur bizim. Eğer bir hesap verilecekse hesabı halkımıza vereceğiz. Halkımız için çalışıyoruz zaten. O nedenle basın hürdür, sansür edilemez diye anayasanın temel bir ilkesi varsa medya mensuplarına veya medyaya sansür uygulamak, yasaklamak doğru değil. Sabah duyduğumda Sayın İpek Özbey'i aradım. İstanbul'dan, Ankara'dan Sayın Saygı Öztürk'ü aradım. Üzüntülerimi dile getirdim ve bu olayın takipçisi olacağımızı da ifade ettim. Dolayısıyla anayasanın temel ilkesini hafızamızın bir yerinde tutalım. Basın hürdür, asla ve asla sansür edilemez."

"ELBETTE DEVRİMCİYİZ"

Kılıçdaroğlu, "Devrimci Kemal" sloganları atanması üzerine, "Gençler endişelenmeyin. Biz bu yolsuzluk yapanlara devrimciliğin ne olduğunu anlatacağız artık. Hiç endişe etmeyin. Bizim altı okumuzdan birisi zaten devrimcilik. Devrimci bir parti halkı düşünen bir partidir. Devrimci bir parti yetimin hakkına, hukukuna el uzatmayan bir partidir. Devrimci bir parti ülkenin geleceğini düşünen bir partidir. Devrimci bir parti hiçbir emperyal gücün karşısında boyun eğmeyen bir partidir. O nedenle altı okumuzdan birisi de devrimciliktir. Elbette devrimciyiz" dedi.

ABİDİN EKREN İÇİN BAŞSAĞLIĞI

CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren'in vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, "Her zaman acı olaylarla da karşılaşabiliyoruz. Pendik İlçe Başkanımız hayatını kaybetti. Arabasını kullanırken önce beyin kanaması geçiriyor ve ondan sonra kaldırıldığı hastanede maalesef hayatını kaybetti, kurtarılamadı. Kendisine, ailesine ve bizim kocaman büyük ailemize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Hepinizin başı sağ olsun. İnşallah bu tür acıları bir daha yaşamayız" ifadelerini kullandı.

"ÜCRETLİ ÖĞRETMEN OLMAZ"

Ücretli öğretmenlerin de grup toplantısında olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunlar kaydetti:

"Yaşı ne olursa olsun bütün öğretmenlere bizim şükran borcumuz var. Ve her bir öğretmenin ellerinden öpüyorum. Bu ülkeyi aydınlatan, bizleri yetiştiren, bizlere erdemi, ahlakı öğreten, yurt sevgisini öğreten, vatan sevgisini öğreten, Gazi Mustafa Kemal'i, Kurtuluş Savaşı'nı ve bizim tarihimizi, görkemli tarihimizi bize anlatan bütün öğretmenlere şükran borçluyuz. Biz ahlakı da sizden öğrendik, sevgiyi de sizden öğrendik, okuma yazmayı da sizden öğrendik, halkla nasıl ilişkiler kurulur, nasıl halkın yolunda biz kurban oluruz yeri geldiğinde, bunların hepsini sizden öğrendik. Sizin ellerinizden öpüyorum. Hiç endişe etmeyin.

Ücretli öğretmen deyince sanki bunlar diğer öğretmenler gibi aylık alıyorlar. Hayır, öyle bir şey yok. Ders başına ücret alıyorlar. Bu doğru değil. Ders başına ücret alıp bunu okula getiriyorsanız bir kadro açığı var demektir. Bunun hakkını teslim edeceksiniz. Atamasını yapacaksınız. Öğretmen olarak görev yapacaksınız. Ayrıca bu arkadaşlarımız kadrolu öğretmenlerin sahip olduğu hiçbir şeye sahip değiller. Sadece isimleri var. İsimlerinin başına ücretli öğretmen konmuş. Ücretli öğretmen olmaz. Öğretmen öğretmendir ve bizim başımızın tacıdır. İş bu noktada, bu noktada bilinmeli. Denebilir ki ya ücretli öğretmen sayısı nedir diye, Türk Eğitim-Sen'in yaptığı bir araştırmaya göre 71 bin 757 ücretli öğretmen var. Aynı dönemde kadro açığı da 80 bin. 71 bin ücretli öğretmene kadro verilmiyorlar. Biz bu kadroların takipçisi olacağız sevgili öğretmenler. Hiç endişe etmeyin. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek herkesin göremediği ve bazen de herkesin gördüğü ama sorunlarını göremediği ve dillendiremediği kesimlerle ilişki kurmaktır. Eğer siz halktan yana olursanız halkın sorunlarını çözmek için çözüm de üretirsiniz ve bunları dillendirirseniz, sizin aramanıza gerek yok, onlar geliyor, sizi buluyorlar. 'Sorunlarımız var', diyorlar. 'Siz dillendirirseniz çözerler. Siz sorunların arkasında durursanız çözerler', diyorlar. Ve biz de onların sorunlarına kulak kabartıyoruz. Milletvekili arkadaşlarımızı görevlendiriyoruz. Hepimiz halkçıyız ve halktan yanayız."

İKTİDARA HABAŞ PATLAMASI TEPKİSİ

Edirne'deki eylemdeki tır şoförleriyle görüştüğünü anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bir dosya halinde getirdiler. Sorunlarını aktardılar. Gerçekten de ihracatımızın ve ithalatımızın, kara yoluyla yapılan ithalatın sessiz kahramanları. Buradan o şoför arkadaşların tamamına sesleniyorum. Size sınır kapılarında bir yer yapılması lazım. Bir alan tahsis edilmesi lazım. O alanı sizler alacaksınız, yapacaksınız, kendi ihtiyaçlarınıza göre yapacaksınız. Yatma yeri olacak, yeme içme yeri olacak, tuvalet ihtiyacınızı karşılayacaksınız, banyo ihtiyacınızı karşılayacaksınız. Bunların takipçisi olacağız. Size söz veriyorum, eğer bu konuyla ilgili bir bakanlık bulursak, yetkili bulursak... Çünkü en tepedeki yetkili, bildiğimiz kadarıyla, aşağıdakiler çok yetkisiz görünüyor. Ama yetkililere ulaşıp, bakanlara ulaşıp bu sorunun çözülmesi için çaba harcayacağız.

İzmir'de demir çelik fabrikasında 18 işçimiz iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Şimdi bu işçileri düşünün değerli arkadaşlarım. Sabahleyin evden uğurlanıyorlar. Çocukları var, eşi var. Çalışmaya gidiyorlar. Alacakları ücretle ailelerini geçindirecekler. Ve akşam bunlar eve dönmüyorlar. 18 işçi hayatını kaybediyor. Arkasından bakanlar oralara gidiyorlar, açıklamalar yapıyorlar. Bizim milletvekili arkadaşlarımız gittiler, güzel de bir rapor düzenlediler. O raporun ayrıntılarını belki daha sonraki süreçlerde kamuoyuyla paylaşırız. Ama şunu ifade etmek isterim. Bu fabrika sıradan bir fabrika değil. Bu fabrikada sürekli iş kazaları olan bir fabrika ve sürekli insanlar şöyle veya böyle hayatlarını kaybediyorlar. 2022'de 229 kez iş kazası olmuş. 2025'te de 229 kez iş kazası olmuş bu fabrikada. Ve bu fabrikaya kazadan sonra 3 bakan gidiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı şu açıklamayı yapıyor: 'Çok ciddi anlamda sıkıntıların yaşanmadığı belirleniyor müfettişlerimiz tarafından.'

Bir sefer hangi müfettiş gitmiş, ben o müfettişi merak ediyorum. Nasıl sıkıntıları belirleyememiş, ben onu da merak ediyorum. Yahu sen bunun tarihine bak kardeşim. Neredeyse her ay bir iş kazası oluyor. Ve sen buraya gidiyorsun. Bir sefer sen o müfettiş, eğer böyle bir rapor yazdıysa o müfettiş benim anladığım anlamda bir müfettiş değildir. Cebine para konmuştur. Raporu şöyle yaz, denmiştir. Başka bir şey değil. Ya 6 ayda bir, her yıl 229 sefer iş kazası olursa siz burada bakan olarak 'Ciddi sıkıntılar yaşanmıyor' diyebilir misiniz ya? Yasa var. Yasanın gereğini yapmak zorunda. Bakın 21 Ekim'de bir ölümcül olay olmuş. 5 Kasım'da bu yıl içinde bir ölümcül olay. 9 Kasım'da da 18 işçi hayatını kaybediyor değerli arkadaşlarım. Ve bakanlar buraya gidiyorlar. 'Ciddi bir şey yok' diyorlar. Nasıl ciddi bir şey yok ya? Bunlar devletin ne olduğunu, bakanlık yapıyorlar. Bakanlık, bakanın uygulaması gereken yasaların ne olduğunu bilmiyorlar. Kendi örgütlerini, bakanlık örgütünü bilmiyorlar. İş kazaları diye bir bölüm var. Ya oraya bir sorun. Müfettişler gitti. Hangi raporu yazdı? Ya bari oradan bir bilgi edinin. Devlet iyi yönetilmiyor. Siyasal iktidar, saray iktidarı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni iyi yönetemiyor.

"SANAYİCİ İŞÇİNİN İŞİNE SON VERMEK İSTEMEZ"

Kocaeli'ne gittik. 2 günlük bir çalışmamız oldu. Nüfus yoğunluğu açısından Türkiye'nin ikinci ili, İstanbul'dan sonra bu kadar bir nüfus yoğunluğu var. 14 organize sanayi bölgesini bağrında taşıyan bir il aynı zamanda Kocaeli. 37 limanı ve iş yerlisi var. Dolayısıyla körfez bu açıdan oldukça verimli işliyor. İhracatta Kocaeli, Türkiye ikincisi. Bu da çok önemli. Biri özel olmak üzere 3 üniversitesi var. Ve hepimizin gurur duyduğu, teknolojide, bilimde önemli atılımlara imza atan TÜBİTAK dediğimiz Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu da yine bu kentte görev göstermiş durumda. Ama bu kadar önemli bir kentte işsizlik var. Bu kadar önemli bir kentte yoksulluk var. Bu kadar önemli bir kentte konkordato ilan eden firmalar var. Ve bu kadar önemli bir kentte iflas eden şirketler var. Bu kadar önemli bir kentin başarılarına başarı ilave etmemiz gerekirken neden iş yerleri kapanıyor, fabrikalar kapanıyor? İş insanlarının da bize sınırlı sayıda oy veren Kocaeli'nin de bunu bilmesi lazım. İşsizsen kardeşim, sorumlu olarak ya da sorumlu olarak işvereni görmeyeceksin. İşsizsen seni işten çıkarmak mecburiyetinde bırakılan işvereni kim bu hale getirdi, onu soracaksın. Onun hesabını soracaksın sen.

İzlenen ekonomi politikasının işsizlik yarattığını sen göreceksin. Ve yargılayacaksın. Hiçbir sanayici bir işçinin işine son vermek istemez. Her sanayici ne kadar istihdam yaratırsa o kadar memnun olur. Çünkü sanayici artık kendisini açmış bir kişidir. İhracat yapar, ülkesine döviz getirir, istihdam yaratır, teknolojiyle gelişmelere imza atar, dünyaya meydan okur. Bunlardan biz gurur duyarız. Ama teknolojinin kalbi, aynı zamanda üniversitelerin olduğu bir yerde eğer işsizlik varsa, binlerce kişi işsizse ve işlerine son veriliyorsa bunun sorumlusu siyasal iktidardır değerli arkadaşlarım. Tabii sadece Kocaeli'nde değil, tarımda da benzer sorunlarımız var. 9 Kasım'da Adıyaman Kahta'da 26 köy muhtarı ve tütün üreticileri bir araya geliyorlar. Adıyaman'ın tütünü meşhurdur biliyorsunuz. Sadece bizde değil. Bütün dünyada meşhurdur. Adıyaman tütünü deyince akan sular durur. Fakat bunlar Ege Bölgesi'nde 400 lira fiyat verdikleri tütüne burada 140 liraya kadar düşürmüşler. Diyorlar ki 'biz depremi yaşadık. Yani 140 lira nedir? Ya bir maliyetimize bakın. Bizim sorunlarımıza çözüm üretin'. Değerli Kahtalılar, Adıyaman'da en düşük oyu sizden alırız. En düşük oyu. Hepiniz koşa koşa gidersiniz. Sizin alın terinizin hakkını vermeyen Erdoğan'a oy verirsiniz. AK Parti'ye oy verirsiniz. Koşa koşa. Sonra da dersiniz ki 'ya biz tütün ektik, bu tütün elimizde kaldı. Depolarda ne olacak bu iş?' Onlar halkı düşünmezler. Onlar üreticiyi düşünmezler. Onlar saraylarında yaşayanlar. Onlar çiftçi nedir, emekli nedir, memur nedir, sanayici nedir onu bilmezler. Saray ayrı, Türkiye ayrı. O nedenle Kahtalı kardeşim, Adıyamanlı kardeşim, artık senin de uyanman lazım. Hak arıyorsan senin hakkını, senin sözcülüğünü yapacak olan partinin adı Halk Partisi.

"EMEĞİN KARŞILIĞINI VERECEK PARTİ CHP'DİR"

Senin partin olması gereken halkın partisi. Sen geleceksin, derdini anlatacaksın. Düşünün, 26 kişi bir araya geliyor. 26 kişinin derdini biz dillendiriyoruz. Bir kişinin derdi bile olsa Cumhuriyet Halk Partisi o derde çare bulmak zorundadır. Çünkü dertli vatandaş istemiyoruz. Herkesin evinde huzur içinde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. Herkesin bölgesinde, sokakta, caddede gezdiği bir Türkiye istiyoruz. 4 talepleri var. Kota uygulamasının kaldırılması veya iyileştirilmesi diyorlar. Makul bir talep. 'Bölgeler arasındaki fiyat adaletsizliğini giderin' diyorlar. 'Bir tarafta 400 lira, bizde 140 lira olmaz' diyorlar. Üçüncüsü, 'özel firmaların alım politikalarını denetleyin, bizi aç bırakıyorlar. Bizi tehdit ediyorlar ya da biz yeteri kadar satamıyoruz'. Depolarda bekleyen ürünlerin hak ettiği değerden alınmasını istiyorlar. Ben İbrahim Kara'nın, Başkan İbrahim Kara'nın bir talebini aynen bu kürsüden okuyorum. İbrahim Kara da umarım dinler. 'Tütün üreticisi kazanamazsa köylü, köylerimiz ve bölge ekonomimiz ayakta kalamaz. Ayrıcalık değil, sadece emeğimizin karşılığını istiyoruz' diyor İbrahim Kara. Senin emeğinin karşılığını onlar vermezler. Sevgili İbrahim, senin emeğinin karşılığını verecek olan partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Senin sorununu dillendiren partinin adı da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi yolsuzluklara bulaşan bir parti değildir. Vatandaşın hakkını, hukukunu savunan bir partidir.

"EMEKLİYİ EV HAPSİNE ALDILAR"

Emeklilerimiz... Onlara da sitemlerim var emeklilerimize. Güzel bir toplantı yaptık. Çok sayıda emeklimiz geldi. Bir araya geldik, buluştuk. Hem onları dinledim. Hem ben kendi derdimi anlattım onlara. İkimiz de dertliyiz. Emekliler de dertli, biz de dertliyiz. Sıkıntımız var. Bir türlü uyuşamıyoruz. Bir türlü bağlantı kuramıyoruz. Ağlıyorlar, güzel. E bakıyorsunuz seçim zamanında bir parmak bal çalınmış, koşa koşa AK Parti'ye gidip oy veriyorlar. Ondan sonra ağlamayacaksın kardeşim. Oy veriyorsan ağlamayacaksın. 'Geçinemiyoruz' demeyeceksin. 'Bunlar bize para vermiyor' demeyeceksin. E sen iktidar yaptın kardeşim, ben yapmadım ki. İktidar yapan sensin. Dönüp ağlayan da sensin. Olmaz, olmaz, olmaz.

17 milyon 168 bin 674 emekli, dul ve yetim var. Onlara söyledim. Ya 17 milyon kişisiniz. Allah aşkına dedim ya. Hepiniz bir siyasal bilinç içinde gelip bir partiye oy verseniz o partiyi tek başına iktidar yaparsınız. Ve dersiniz ki 'sizi iktidar yapan benim, şimdi benim sorunumu çöz kardeşim', dersiniz. 'Geçinemiyoruz' diyorsunuz. Kim sizin sesinizi duyuyor? Saray mı? Ya onlar emekli mi nedir? Unuttular zaten. Emekliye ev hapsini aldılar. Emeklinin üzerinden sarayın tankı geçti sanki. Nefes bile alamıyor emekli. Geçinemiyor emekli. Değerli arkadaşlarım, bakın 5,5 milyon emekli açlık sınırının altında aylık alıyor. 5,5 milyon emekli. Ayda 23 bin 552 lira veriyorlar. Açlık sınırı da 38 bin 24 lira. Arada 14 bin lira fark var. Emeklilere sesleniyorum. Eğer hakkınızı aramazsanız benim seçimlerde iki elim yakanızda olacak. Ve tabii saraya da, saraya da sormak lazım. Emekliler üzerinden soruyorum. Ayda 23 bin lira ücret alan emekli adına soruyorum. Saray yetkililerine, siz dolmuş parası vermiyorsunuz. Ev kirası ödemiyorsunuz. Apartman aidatı ödemiyorsunuz. Mutfak masrafınız sıfır. Beş kuruş bile harcamıyorsunuz. Zaten pazara da gitmiyorsunuz. Elektrik, doğal gaz, telefon, su parası da ödemiyorsunuz. Yahu 25 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Ya bu emeklinin hali nedir diye sormuyorsunuz.

Ben şu sihri öğrenmek istiyorum. Bu mucizeyi öğrenmek istiyorum. Emekliyi bu hale getiriyorsunuz. Bir de emekli gelip sana oy veriyor. Allah aşkına bunun sırrını bize bir açıkla ya. Nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor bu? 5,5 milyon emekli açlık sınırının altında aylık alacak. Sonra geçinemiyorum diyecek. Ev hapsini aldılar dememin nedeni de zaten sokağa çıkacak halin kalmadı. Halim kalmadı. Gitsem parka gidiyorsun. Çay ısmarlayacak paran yok. Kahve ısmarlayacak paran yok. Ramazan, Kurban Bayramı'nda 2 maaş ikramiye verecekler de onu bile kestiler, kestiler ufak bir paraya düşürdüler. Ve şunu da düşün. O 2 maaş ikramiye için bu Kılıçdaroğlu kardeşinizin nasıl mücadele ettiğini hiç aklınıza geldi mi, düşündünüz mü? Yine emekli kardeşlerime sesleneyim. Emekli kardeşlerime yine sesleneyim. Bu iktidar sahipleri, yani bu sarayda oturanlar, sizi yük olarak görüyorlar.

"OY VERMESEN DE HAKKINI SAVUNACAĞIM"

Bu memleketin yükü olarak görüyorlar. Biz ise sizi bu memleketin yükü değil, bu memleketin yükünü omuzlayan kahramanlar olarak görüyoruz. Aramızda fark var. Seçim zamanlarında gene ifade edeyim. Diyorlar ya yakında seçim var, seçim olacak. Seçim zamanlarında gene bir parmak bal vermeye hazırlanıyorlar. Hele bir parmak bal verelim, oylarını alalım. 5 sene gene bunları idare ederiz, diyorlar. Artık bu tuzağa düşme emekli kardeşim. Hakkını ara ya. Sana kimse emekli aylıklarını bir lütuf olarak vermiyor kardeşim. Sen zaten sigorta primi ödemişsin. Sen primin hakkını istiyorsun. Şu hesabı yap. Prim ödediğin tarihte altın kaç liraydı? Gram gram altın alsaydın ya bugün milyarderdin sen. Nasıl oluyor da bu para bu kadar? Kötü harcandı, kötü kullanıldı. Hesabını sormak lazım değerli arkadaşlarım. Ve vallahi saraya bol kepçe diyorsunuz. Bu kepçe mepçe değil. Saraya kazanlar lazım. Kepçeyle falan onlar idare etmezler yani. Kepçe dediğin nedir Allah aşkına? Bol kepçe, bir kepçe onlara kazanları kurdular.

Emeklinin hakkını yiyorlar. Çiftçilerin hakkını yiyorlar. Vermiyorlar. Para vermiyorlar bunlar. Ya yasada öngörülen kurala bile uymuyorlar. Emekli kardeşim, sen hiç meraklanma. Bana oy versen de vermesen de ben senin hakkını savunacağım. Çünkü ben sosyal demokrat birisiyim. Çünkü ben halkın hakkını, hukukunu savunan birisiyim. Bir de emeklilere böyle bir slogan attırsak mesele bitecek. 17 milyon emekli. Sen de diyeceksin kardeşim. Sen de diyeceksin. 'Benim hakkımı kim savunuyorsa gidip oyumu ona vereceğim' diyeceksin. Yürekli olacaksın. AK Parti'nin kapısında ne bekliyorsun sen? Niçin bekliyorsun sen? Vermeyecekler ki sana. Şimdi erken seçimden söz ediliyor. Emeklinin aylığını nasıl yükseltelim telaşı başlamış. Erken seçim diyorlar olacak diye. E 5 yıldır neredeydiniz siz? Açlığa mahküm ettiniz emekliyi ya. Ya torununa harçlık veremeyecek hale getirdiniz ya. Kahveye gidemeyecek hale getirdiniz ya. Dolayısıyla emekli kardeşim, sen hakkını, hukukunu arayacaksın. Ben senin sözcün olacağım. Diyeceksin. Emeklilerin sözcüsü Kılıçdaroğlu bitti. Ben senin sözcülüğünü yapacağım. Türk gençlerinin de yanında olacağız. Gençlerle olacağız. Toplumda herkesin sözcüsü olacağız. Aile, bakın, tarımda, kırsalda çalışan kadınların sosyal güvenlik primini biz ödeyeceğiz. Biz ödeyeceğiz. Bunun kararını aldık. Çalışan kadın yeri zamanı gelince emekli olacak. Yeri zamanı gelince emekli olacak. Aile destekleri sigortası çıkaracağız. Hiçbir kadın, hiçbir anne benim gelirim yoktur demeyecek. Hiçbir anne benim çocuğum açtır demeyecek."

(SÜRECEK)