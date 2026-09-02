Kılıçdaroğlu, İzmir'deki ESBAŞ ziyaretinde yönetici ve çalışanlarla buluştu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, İzmir'deki ESBAŞ ziyaretinde yönetici ve çalışanlarla buluştu

Kılıçdaroğlu, İzmir\'deki ESBAŞ ziyaretinde yönetici ve çalışanlarla buluştu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir'de düzenleyeceği buluşma öncesi Ege Serbest Bölge'yi (ESBAŞ) ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, burada Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Güler'in sunumunu dinleyerek, yöneticiler ve çalışanlarla bir araya geldi.

(İZMİR) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Ege Serbest Bölge'yi (ESBAŞ) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Güler, Yönetim Kurulu üyeleri ve ESBAŞ çalışanlarıyla bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir'de düzenlenecek "Milli Bilinç ve Güçlü Türkiye Buluşması" kapsamında İzmir'e geldi. Kılıçdaroğlu'nu, İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü ve ilçe örgütleri karşıladı. Yoğun katılım ile gerçekleşen karşılamada, İzmir örgütü adına Gaziemir İlçe örgütü tarafından Kılıçdaroğlu'na hediye verildi.

Karşılamanın ardından Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Grup Başkanvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Rahmi Aşkın Türeli; CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü ve CHP Genel Başkan Yardımcıları ile birlikte ESBAŞ'ı ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Güler, Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlarla bir araya geldi. Faruk Güler, Kılıçdaroğlu ve heyetine sunum yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, İzmir'deki ESBAŞ ziyaretinde yönetici ve çalışanlarla buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, İzmir'deki ESBAŞ ziyaretinde yönetici ve çalışanlarla buluştu - Son Dakika
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