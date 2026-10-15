Kılıçdaroğlu, MKE Ankaragücü Başkanı Alparslan'ı CHP Genel Merkezi'nde kabul etti - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, MKE Ankaragücü Başkanı Alparslan'ı CHP Genel Merkezi'nde kabul etti

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Kılıçdaroğlu, MKE Ankaragücü Başkanı Alparslan\'ı CHP Genel Merkezi\'nde kabul etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MKE Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan ile Başkan Yardımcısı Mehmet Can Yavuz'u CHP Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşme CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MKE Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan ile Başkan Yardımcısı Mehmet Can Yavuz'u CHP Genel Merkezi'nde kabul etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MKE Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan ve Başkan Yardımcısı Mehmet Can Yavuz ile bir araya geldi.

Görüşme CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA
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