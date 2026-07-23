Kılıçdaroğlu'na Atfedilen Sözler Asılsız

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na atfedilerek dolaşıma sokulan; '3 yıl bekledik, partimizi geri aldık. 3 yıl daha bekleriz, bölünen oylarımızı geri alırız' ifadesi tamamen asılsızdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu yönde herhangi bir açıklaması, beyanı veya değerlendirmesi bulunmamaktadır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na atfen dolaşıma sokulan "3 yıl bekledik, partimizi geri aldık. 3 yıl daha bekleriz, bölünen oylarımızı geri alırız" sözlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Demir, şunları kaydetti:

"Sosyal medya platformlarında, 22 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na atfedilerek dolaşıma sokulan; '3 yıl bekledik, partimizi geri aldık. 3 yıl daha bekleriz, bölünen oylarımızı geri alırız.' ifadesi tamamen asılsızdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu yönde herhangi bir açıklaması, beyanı veya değerlendirmesi bulunmamaktadır. Kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan ve dezenformasyon niteliği barındıran bu içerik gerçeği yansıtmamaktadır. Değerli kamuoyunun, resmi kanallar tarafından doğrulanmamış ve manipülasyon hedefi taşıyan bu tür paylaşımlara itibar etmemesini önemle rica ederiz."