Kılıçdaroğlu\'ndan Büyük Taarruz Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un 104'üncü yılına ilişkin, "26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz, Türk milletinin bağımsızlık iradesinin ve vatan sevgisinin tarihe kazınmış en güçlü göstergelerinden biridir. 30 Ağustos'ta kazanılan büyük zafer ise milletimizin özgürlüğünden ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un başlangıcının 104'üncü yılına dair sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz, Türk milletinin bağımsızlık iradesinin ve vatan sevgisinin tarihe kazınmış en güçlü göstergelerinden biridir. 30 Ağustos'ta kazanılan büyük zafer ise milletimizin özgürlüğünden ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu eşsiz zaferin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını ve vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."