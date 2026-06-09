Kemal Kılıçdaroğlu: "Tüm Partililerimizi Saat 14.00'te Grup Toplantısı Gerçekleştirmek Üzere Genel Merkezimize Çağırıyorum" - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu: "Tüm Partililerimizi Saat 14.00'te Grup Toplantısı Gerçekleştirmek Üzere Genel Merkezimize Çağırıyorum"

09.06.2026 11:33  Güncelleme: 13:00
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilileri ve yurttaşları saat 14.00'te Genel Merkez'de omuz omuza grup toplantısına çağırdı. Kılıçdaroğlu, iç karışıklık çabalarına geçit vermeyeceklerini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani baba ocağımıza çağırıyorum" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, kendisine yaptığı sağduyu çağrısına ilişkin paylaşımını alıntılayarak, şunları kaydetti:

"Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum: Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak, bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki, o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız!"

Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür! Tüm partililerimizi ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani baba ocağımıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kemal Kılıçdaroğlu: 'Tüm Partililerimizi Saat 14.00'te Grup Toplantısı Gerçekleştirmek Üzere Genel Merkezimize Çağırıyorum' - Son Dakika

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