Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin Mali Bilgileri

Fatih Atik, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde CHP'nin mali durumu ve disiplin sürecine ilişkin bilgiler aldı. Kılıçdaroğlu'nun partinin kasasını Bülent Kuşoğlu'na emanet edeceğini, kasada 1 milyar TL'nin üzerinde para olduğunu ve geçmiş dönem harcamalarının inceleneceğini belirtti. Ayrıca disiplin sürecinin işletileceğini, yolsuzluk iddialarının komisyon tarafından inceleneceğini ve tutuklu belediye başkanlarına 'aklanın gelin' denileceğini ifade etti.
