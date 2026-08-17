Kılıçdaroğlu'ndan Deprem Mesajı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Deprem Mesajı

Kılıçdaroğlu\'ndan Deprem Mesajı
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Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenleri anarak, hazırlık çağrısı yaptı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yılı mesajında, "Aradan geçen yıllara rağmen deprem riskinin ortadan kalkmadığını, aksine nüfusumuzun ve şehirlerimizin büyümesiyle birlikte alınması gereken tedbirlerin daha da önem kazandığını biliyoruz. Deprem kader değildir; hazırlıksızlık, denetimsizlik ve ihmaller ağır sonuçlar doğurur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 27'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Depremde hayatını kaybedenleri anan Kılıçdaroğlu, yakınlarını kaybedenlere ve millete başsağlığı diledi.

17 Ağustos'un, Türkiye için yalnızca büyük bir acının değil, aynı zamanda deprem gerçeğiyle yüzleşmenin ve hazırlıklı olmanın zorunluluğunun tarihi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Aradan geçen yıllara rağmen deprem riskinin ortadan kalkmadığını, aksine nüfusumuzun ve şehirlerimizin büyümesiyle birlikte alınması gereken tedbirlerin daha da önem kazandığını biliyoruz. Deprem kader değildir; hazırlıksızlık, denetimsizlik ve ihmaller ağır sonuçlar doğurur.

Doğal afetlerle mücadelede afet sonrasına odaklanan anlayıştan vazgeçerek; riskli yapıların tespiti ve güçlendirilmesi, kentsel dönüşümün hızlandırılması, yapı denetiminin etkinleştirilmesi, toplanma alanlarının korunması, afet iletişim altyapısının güçlendirilmesi ve toplumun afetlere karşı bilinçlendirilmesi konusunda çok daha kararlı adımlar atılmalıdır.

Merkezi yönetimden yerel yönetimlere, kamu kurumlarından yurttaşlara kadar herkesin sorumluluğu vardır. Bir canımızı daha kaybetmemek için deprem olmadan önce harekete geçmek zorundayız.

17 Ağustos'ta kaybettiklerimizi unutmamak; onların hatırasına sahip çıkmanın en anlamlı yolu, aynı acıların yeniden yaşanmaması için gereken bütün tedbirleri almaktır. 17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Unutmadık, unutturmayacağız; daha güvenli ve dirençli bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Doğal Afetler, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Deprem Mesajı - Son Dakika

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