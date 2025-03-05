Kılıçdaroğlu'ndan Mülakat Mağduru Öğretmenlere Destek - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Mülakat Mağduru Öğretmenlere Destek

Mülakat mağduru öğretmenler, Kılıçdaroğlu ile görüştü; haksızlıklar konusunda destek talep ettiler.

05.03.2025 18:34
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(ANKARA) - Kendilerini "mülakat mağduru" olarak niteleyen bir grup öğretmen, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu, "Devlet liyakat üzerine inşa edilir, liyakatli kişilerin devlete alınması lazım. Yazılı sınavda Türkiye 1'incisi, 2'ncisi, 3'üncüsü, 5'incisi olan kişiler sözlü sınavda eleniyorsa orada bir haksızlık var demektir" dedi.

Kendilerini "mülakat mağduru" olarak niteleyen bir grup öğretmen, Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret etti.

Mülakat mağduru öğretmenlerin yaşadıkları sorunları dinleyen Kılıçdaroğlu, toplumu eğiten, topluma yön veren öğretmenlerin uğradıkları haksızlıklara karşı siyasetin çok duyarlı olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, şnları kaydetti:

"Siz olmazsanız Türkiye olmaz, siz olmazsanız uygarlık, ahlak, güzellikler olmaz. Öğretmenlik çok önemli bir meslektir. Siz hak arıyorsunuz, başka bir şey istemiyorsunuz aslında. 'Okuduk, eğitimimizi aldık' diyorsunuz, sizi de öğretmenler yetiştirdi, şimdi 'biz çocukları yetiştirmek istiyoruz, aldığımız eğitimin hakkını teslim etmek istiyoruz' diyorsunuz, gidiyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'na, diyorlar ki 'sınav yapacağız', olur yapın sınavı. Ama eğer size bir haksızlık yapılıyor, yüksek puan aldığınız halde sizin hakkınız yeniyor, düşük puan alanlar kazanıyorsa sınavı burada başka bir sorun var demektir. Bu, öğretmenlik mesleğiyle, felsefesiyle bağdaşan bir olay değildir. Bu açıdan hak talebinde bulunmanız kadar doğal bir şey yoktur. Sizler, diğer öğretmen arkadaşlar, atama bekleyen öğretmen arkadaşlar uzun yıllardır biliyorum bu mülakattan şikayet ediyorlardı."

Genel Başkanlık yaptığı dönemde yazılı sınavda Türkiye 5'incisi, 4'üncüsü olan olan kişilerin elendiğini duyduğunda derin bir üzüntü yaşadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Devlet liyakat üzerine inşa edilir, liyakatli kişilerin devlete alınması lazım. Yazılı sınavda Türkiye 1'incisi, 2'ncisi, 3'üncüsü, 5'incisi olan kişiler sözlü sınavda eleniyorsa orada bir haksızlık var demektir. Gönlüm sizden yana. Sizi her zaman, her yerde, her ortamda destekledim, desteklemeye de devam edeceğim. Benim elini öptüğüm öğretmenlerim hala var, onları hala bayramlarda ararım ve onlara saygımı şükranlarımı iletirim. Çünkü öğretmenlik mesleği diğer mesleklere benzemez. Yüce bir mesleğin temsilcilerisiniz." diye konuştu.

"Her zaman yanımızda olduğunu belirttiler"

Ziyaretin ardından, öğretmenler adına konuşan Özkan Özdemir, Kılıçdaroğlu'ndan, mağduriyete ses vermesini, mücadelelerine destek olmasını istediklerini belirterek, "Yaşadığımız mağduriyetleri kendisine ilettik. Komisyonlarda yaşanan sıkıntıları, Bakan Beyin verdiği sözleri ve bu sözleri tutmaması mahkemelerden çıkan kararları... Bu noktada biz hem Sayın Genel Başkanın hem siyaset kurumlarının, yaşadığımız mağduriyet üzerinde iktidara bir çağrıda bulunup bu mağduriyetin bir an önce kaldırılması yönünde bir talepte bulunmasını rica ettik. Bizi kırmadılar sağ olsunlar, her zaman yanımızda olduğunu belirttiler" dedi.

Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Mülakat Mağduru Öğretmenlere Destek - Son Dakika

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