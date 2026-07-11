Kılıçdaroğlu'ndan Srebrenitsa Anması

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Srebrenitsa Soykırımı'nda yaşamını yitiren binlerce masum insanı saygı, rahmet ve hüzünle anıyoruz. İnsanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan bu acının unutulmaması, benzer trajedilerin bir daha yaşanmaması için ortak hafızamızı canlı tutmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bugün, Srebrenitsa Soykırımı'nda yaşamını yitiren binlerce masum insanı saygı, rahmet ve hüzünle anıyoruz. İnsanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan bu acının unutulmaması, benzer trajedilerin bir daha yaşanmaması için ortak hafızamızı canlı tutmak hepimizin sorumluluğudur."