Kılıçdaroğlu Nizip\'te hesap vermenin siyasetçinin namusu olduğunu söyledi

Haber: Feyaz ÇANAK/ Kamera: Can KILINÇ

(GAZİANTEP) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nizip Belediyesi ziyaretinde belediye başkanlarının halka eşit hizmet götürmesi ve harcadıkları her kuruşun hesabını vermesi gerektiğini belirterek, "Hesap verdiğiniz zaman siyaset yapılır. Hesap vermek siyasetçinin namusudur. 'Ben hesap vermiyorum' demek, 'Ben halktan çalıyorum, bir de üstüne hesap vermem' demektir. Bundan siyasetçinin kaçınması lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nizip Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Ali Doğan ile görüştü. Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının halka karşı sorumlulukları bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçildiniz. Ama CHP rozetini takarak değil, Türk bayrağı rozetini takarsanız herkese eşit hizmet götürürsünüz. 'Bu mahalle bana oy vermedi. Ben onu cezalandıracağım' olmaz. O mahalleye hiçbir ayrım yapmadan, herkese yardım götüreceksiniz. Belediye başkanı beldenin cumhurbaşkanıdır. Bütün yetkiler belediye başkanındadır. Belediye başkanı bu yetkileri halk için kullanmak zorundadır. Ayrıca sorunlara karşı belediye başkanının duyarlı olması lazım. Bir yerde sorun varsa soruna kilitlenmesi lazım. Her şeyi bir seferde yapamayabilir. Ama bir plan yapar, program yapar. Bu çerçevede hizmetini aşama aşama götürür. Başkan ne güzel söyledi. Dedi ki 'Ben yolu yapacağım derken tarih veriyorum, gün veriyorum, zaman veriyorum ve gidip yapıyorum' diyor. Zaten bu, karşılıklı güveni pekiştiren bir şeydir. Bu belediye başkanı bir söz veriyorsa demek ki sözünü yerine getiriyor demektir.

Belediye başkanlarından istediğim bir şey daha vardı: Siz halka hesap vermek zorundasınız. Harcadığınız her kuruş, sizin paranız değil, halkın parası. Bugün Türkiye'nin yaşadığı en temel sorun, siyasetçinin halka hesap vermemesidir. Bırakın halka hesap vermeyi, yeri geldiğinde halka hesap soruyor. Hepimiz vergi veriyoruz. Yeni doğan çocuk doğduğu andan itibaren vergi verir. Altına bez alırsınız, vergi verirsiniz. Mama alırsınız, vergi verirsiniz. Emzik alırsınız, siz vergi verirsiniz. Teneffüs ettiğiniz hava, şimdilik bunun vergisi yok. Onun dışında her şey, kalem dahil her şeyin vergisi var. Kim ödüyor bunu? Sizler ödüyorsunuz. Hep beraber ödüyoruz. O zaman bu vergiyi kim kullanıyor? Siyasetçi kullanıyor. Belediye başkanı, başbakan, bakanlar... Bunlar kullanıyorlar. O zaman bunlar halktan aldıkları her kuruşun hesabını, halka vermek zorundadırlar. Hesap verdiğiniz zaman siyaset yapılır. Hesap vermek siyasetçinin namusudur. 'Ben hesap vermiyorum' demek, 'Ben halktan çalıyorum, bir de üstüne hesap vermem' demektir. Bundan siyasetçinin kaçınması lazım."

"SİYASİ AHLAK KANUNUNUN ÇIKMASI LAZIM"

Siyasette hesap verebilirliğin sağlanması için siyasi ahlak kanununun çıkarılması gerektiğini yineleyen Kılıçdaroğlu, muhtarlara da bu konuda çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Eksik olan siyasette siyasi ahlak kanunu. Siyasi ahlak kanununun çıkması lazım. Muhtar arkadaşım, siz her gittiğiniz yerde seslendirin. Bir siyasi ahlak kanunu çıkmalı. Siyasetçi halka hesap vermeyip ne yapacak? Kime hesap verecek? Parayı harcayan siyasetçi. Parayı harcıyorsan bunun hesabını vermek zorunda siyasetçi. Dünyanın bütün demokrasilerinde siyasetçiler hesap verirler. Bizimkiler hariç. Bizimkiler de tam tersine milletten bir de hesap sorar. ya bana hesap sorar, vergiyi ben veriyorum, bana hesap soruyor. Benim sana hesap sormam lazım. Demokrasinin özü odur. Vatandaş siyasetçiye hesabını sorar. Siyasetçi de o hesabı vermeyi namuslu bir görev addeder. Karşılıklı güven böyle oluşur.

"MUHTAR BELEDİYE MECLİSİNDE SÖZ VE KARAR SAHİBİ OLMALI"

Muhtar arkadaşlarıma şunu da söyleyeyim, başlangıçta size hiçbir aylık ödemesi yoktu, yıllarca bunu söyledim. Şimdi sizin bir de başka bir sorumluluğunuz var. İcra dairesi geliyor, bütün dosyaları bırakıyor. 'Dosyaları siz dağıtacaksınız' diyor. Siz yapıyorsunuz ama onlar aylığı alıyorlar. Niçin böyle oluyor? Görev veriyorsan, sorumluluk veriyorsan gereğini de yapacaksın. Şimdi sizin bir şeye daha ihtiyacınız var. İnşallah bunu da hayata geçireceğiz. Bir mahalle ile ilgili bir karar alınacaksa belediye meclisinde, muhtar o belediye meclis toplantısına mutlaka katılacak, söz ve karar sahibi olacak orada. Olumlu veya olumsuz oy kullanacak orada.

Bir karar alınıyorsa o mahalle ile ilgili, mutlaka o kararın alındığı belediye meclis toplantısına o mahallenin muhtarı gelecek. Mahallenin muhtarı katılacak. Belki karar çok iyidir, destek verecek. Belki de diyecek, 'Ya bu karar iyi ama şu eksiklikleri var, onları da tamamlayın' diyecek. Çünkü mahalleyi en iyi tanıyan kişi mahallenin muhtarıdır. Ben değilim. Mahallenin muhtarı biliyor, yetki verilmiş ona. Dolayısıyla onu yetkilendirmek ve dolayısıyla o yetkinin sağlıklı kullanılmasını sağlayacak ortamı yaratmamız gerekiyor."

"DEMOKRASİNİN EN GÜZEL TECELLİ ETTİĞİ YER MUHTARLIK SEÇİMLERİDİR"

Muhtarlık seçimlerinin demokrasinin en iyi işlediği alanlardan biri olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, muhtarların belediye başkanlarıyla iş birliği içinde çalışmasının mahallelerin sorunlarının çözümüne katkı sağlayacağını vurguladı. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Demokrasinin en güzel tecelli ettiği yer muhtarlık seçimleridir. Siyasi kimliğinden ötürü kendisinin tanışıklığı, tanınması, bilgisi, birikimi, mahallede yarattığı atmosfer, güzel atmosfer onun seçilmesine yol açıyor. Ben öyle belediyeler de biliyorum, muhtar belediye başkanına ulaşmak için aylarca çalışır, bizi devreye sokar. 'Ya acaba beni belediye başkanıyla görüştürür müsünüz?' diye. Sağ olsun muhtarım diyor ki: 'Hay hay, her zaman görüşürüz, her zaman bir araya geliriz'. Sizin mahallenin sorunlarını belediye başkanına aktarmanız belediye başkanının da güzel hizmet etmesine yol açıyor. 'Ben gittim, söyledim, Başkan da geldi, 3 gün sonra bunu yaptı'. Karşılıklı dayanışma ve kültür bu.

O nedenle belediye başkanları aynı zamanda harcadıkları para dolayısıyla da millete hesap verirler. Halka hesap verirler. 'Bütçem budur, şu kadar harcadım, şu kadar borcum var, şu kadar alacağım var'. Buna kimse bir şey demez. Hesap vermek kadar güzel bir şey yoktur. Siyasette bunun olması lazım. Siyasetçi hesap vermekten kaçıyorsa, kaçınıyorsa bilin ki orada bir şeyler var. Niye hesap vermiyorsun? Para senin paran değil, milletin parası. Millet seni baş tacı yapar. O nedenle bir siyasi ahlak yasasına ihtiyacımız var.

Siyasi ahlak yasasını mutlaka çıkaracağız. Sözüm söz. Bu siyasi ahlak yasası çıkmadan Türkiye aydınlığa çıkamaz. Bakıyorsun, bir süre sonra siyasetçi han sahibi olmuş. ya nereden? Maaşın belli kardeşim, nasıl oldu?, 'Bunu da böyle birdenbire zenginleştim, köşeyi döndüm'. Bunun hesabını sormak zorundayız. Yoksa o fakirin fukaranın hakkını yiyorsun. Tüyü bitmemiş çocuğun hakkını yiyorsun."