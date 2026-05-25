Kılıçdaroğlu'nun Bayramlaşma Tarihi Değişti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu'nun Bayramlaşma Tarihi Değişti

25.05.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde 30 Mayıs'ta bayramlaşma programı düzenleyecek.

(ANKARA) - Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 28 Mayıs olarak duyurulan CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek bayramlaşma programı değişti. Kılıçdaroğlu'nun 30 Mayıs Cumartesi günü Genel Merkez'de partililer ve vatandaşlarla bir araya geleceği bildirildi.

İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 28 Mayıs Perşembe günü olarak açıklanan Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenecek bayramlaşma programının değiştirildiği duyuruldu.

Buna göre, Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'de, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek bayramlaşma programında partililer ve vatandaşlarla bir araya gelecek.

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, CHP Genel Merkezi'nde konukları, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Konya Milletvekili Barış Bektaş, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ağırlayacak, ziyaret heyetinde, Kütahya Milletvekili Ali Fazlı Kasap, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Ankara Milletvekili Deniz Demir yer alacak.

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'nun Bayramlaşma Tarihi Değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel’in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala’dan tepki Özgür Özel'in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala'dan tepki
Özgür Özel’in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
Bilgi Üniversitesi’nde eyleme devam eden öğrencilere polisten müdahale Bilgi Üniversitesi'nde eyleme devam eden öğrencilere polisten müdahale
Son maçta kazanan Tottenham Hotspur ligde kaldı Son maçta kazanan Tottenham Hotspur ligde kaldı
Fenerbahçe’yi de ilgilendiriyordu Aston Villa, Manchester City’i geriden gelip yıktı Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyordu! Aston Villa, Manchester City'i geriden gelip yıktı
Muhammed Salah veda etti Liverpool sezonu tatsız kapattı Muhammed Salah veda etti! Liverpool sezonu tatsız kapattı

17:03
Como’da Alvaro Morata’ya veda Sadece 1 gol attı
Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
16:49
Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gideceği tarih değişti
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
16:27
Korkunç olay Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
16:23
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
15:40
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 17:47:43. #7.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun Bayramlaşma Tarihi Değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.