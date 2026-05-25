Kılıçdaroğlu'nun Yeni Programı Belli Oldu

25.05.2026 17:41
Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs'ta Genel Merkez'de yurttaşlarla buluşacak, 1 Haziran'da toplantılara başkanlık edecek.

(ANKARA) - Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'e ilk olarak 30 Mayıs Cumartesi günü gelerek, burada yurttaşlarla buluşacak. Kılıçdaroğlu, 1 Haziran'da Parti Meclisi'ne başkanlık edecek aynı gün Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı gerçekleşecek. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, partiden ihraç edilecek kişilerin listesinin yapıldığı iddialarının doğru olmadığını belirtirken, PM ve YDK toplantılarının ardından disiplin süreçlerinin işletileceğini kaydetti.

İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun programı belli oldu. Bugüne kadar mesaisini evinde ve ofisinde sürdüren Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'e ilk olarak 30 Mayıs Cumartesi günü gelecek. 30 Mayıs'ta Genel Merkez önünde düzenlenecek Halk Buluşması ile Kılıçdaroğlu yurttaşlarla biraraya gelecek.

Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran Pazartesi günü Parti Meclisi'ne (PM) Genel Merkez'de başkanlık edeceği öğrenilirken Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) da aynı gün toplanacak. Kılıçdaroğlu'nun PM toplantısına Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listestesiyle gelmesi beklenirken, bu konuda hazırlıkların sürdüğü öğrenildi.

İHRAÇ LİSTESİNE YALANLAMA

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, CHP'li bazı milletvekillerinin ihraç edileceği bunun için listelerin hazırlandığı iddialarının doğru olmadığını belirtirken,  PM ve YDK toplantılarının ardından disiplin süreçlerinin işletileceğini kaydetti. Önceliklerinin 1 Haziran'daki toplantılar olduğunu söyleyen kaynaklar, "Biz bugüne kadar kim ne yaptıysa izledik ama önceliğimiz kurulları toplamak, toplantılardan sonra disiplin süreçleri başlayacaktır. Ama şimdilik böyle bir çalışma yapıldığı doğru değil" ifadelerini kullandı.

"TEDBİR VARKEN KURULTAY OLMAZ"

Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye yönelik polis müdahalesine "çok üzüldüğünü" belirten kaynaklar, "Özgür bey Grup Başkanı seçildiğinde CHP Genel Başkanlığı boşalmış oldu. O noktadan sonra bu durumu kabul edebilirlerdi ve kardeşilik içinde sorun çözülebilirdi. Ama o sahneyi mağduriyet yaratmak için oluşturdular" değerlendirmesini yaptı. Kurultaya ilişkin yol haritası için Kılıçdaroğlu'nun kararını beklediklerini söyleyen kaynaklar, "Normal şartlarda tedbir kararı varken Kurultay yapılamaz. Yargıtay'ın kararının beklenmesi gerekir. Bunların tamamı önümüzdeki süreçlerde değerlendirilecek konular" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

