CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidarın yanlış sağlık politikaları, zorlu çalışma koşulları, uğradıkları şiddet ve mobbing altında yılmadan mesleğini icra eden canımızı emanet ettiğimiz sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor; görevi esnasında ve görevi sebebiyle hayatını kaybeden tüm sağlık emekçilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.
CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı resmi X hesabı üzerinden paylaştığı mesajla kutladı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:
"İktidarın yanlış sağlık politikaları, zorlu çalışma koşulları, uğradıkları şiddet ve mobbing altında yılmadan mesleğini icra eden canımızı emanet ettiğimiz sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor; görevi esnasında ve görevi sebebiyle hayatını kaybeden tüm sağlık emekçilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum."
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu, Sağlık Emekçilerini Tıp Bayramı'nda Kutladı - Son Dakika
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 67 adet sikke ele geçirildi. Operasyonda U.C. isimli şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde Şila adlı Pitbull cinsi köpeğin kulübesini ateşe vererek öldüren sanığın cezası, istinaf mahkemesinde 4 yıla çıkarıldı ve sanığın tutuklanmasına karar verildi. Ömer Faruk Baki'nin 'iyi hal' indirimi ile aldığı 1 yıl 8 ay hapis cezası, itiraz üzerine yeniden yargılanması sonucunda artırıldı.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek sağlık çalışanlarına çiçek takdim etti. Başkan Şimşek, sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını takdir etti ve Tıp Bayramlarını kutladı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde kulübesini yakarak köpeğin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık, yeniden yargılama sonucu 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın istinaf başvurusu sonucunda hükmü bozulan dosya, yerel mahkemeye gönderildi. Sanık, duruşmaya katılmazken, mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi. Hayvan hakları savunucuları, sanığın tutuklanmasının sevindirici olduğunu belirtti.
Yalova, 2024 yılının ilk 2 ayında 117 milyon 718 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. En çok ihracat yapılan sektörler arasında gemi, yat ve hizmetleri, kimyevi maddeler ve mamulleri yer aldı. Yalova'daki süs bitkileri ve mobilya kağıt orman ürünleri sektörleri de ihracatta önemli bir paya sahip oldu.
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ve AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle ilçede hayata geçirdikleri aile sağlık merkezlerini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının gününü tebrik etti.
AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, sabahın erken saatlerinde hal esnafı ile bir araya geldi. Soğuk havaya rağmen ilgiyle karşılanan Pekdemir, varil içinde yakılan ateş başında esnafların derdini dinledi.
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