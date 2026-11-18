CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen Sinem Dedetaş'ı evinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren'in cenaze törenine katıldı.

Cenaze töreninden sonra Üsküdar'a geçen Kılıçdaroğlu, yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan ve "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen Sinem Dedetaş'ı evinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Dedetaş'ın başarılı bir belediye başkanı olduğunu belirterek, bir an önce görevine dönmesini istedi.

Dedetaş'ın ev hapsinde olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bir an önce adaletin gerçekleşmesini, Sinem Hanım'ın tekrar görevine başlayarak Üsküdarlılara hizmet etmesini istiyorum. En büyük arzumuz bu. Başarılı bir belediye başkanı, hizmet etme aşkı içinde görevine hazır. Morali de gayet iyi ama adaletin bir an önce tecelli etmesini istiyorum." dedi.