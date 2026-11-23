(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenlerin ekonomik sorunlarına, atama bekleyen öğretmenlerin yaşadığı belirsizliğe ve güvenceli istihdam ihtiyacına dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, "Bir ülke, öğretmeninden sürekli fedakarlık bekleyerek eğitimde başarıya ulaşamaz. Öğretmenine değer vermeyen bir toplum, geleceğine de değer veremez" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere hitaben bir mesaj yayımladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Öğretmenim, Bir çocuğun kendine güvenerek ilk kez söz almasında, merak ettiği bir konuyu çekinmeden sormasında, kendi hayallerinin peşinden gitmesinde bir öğretmenin emeği vardır. Sizler yalnızca bilgi öğreten değil; çocuklarımızın aklına bilim, yüreğine umut, hayatına cesaret katan Cumhuriyetimizin aydınlık yüzüsünüz. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Ağustos 1928'de Tekirdağ'da kara tahta başına geçerek yeni Türk harflerini öğrettiği günü düşünün. O gün başlayan büyük eğitim seferberliği, okuma yazma öğretmenin çok ötesinde bir anlam taşıyordu. Cumhuriyet, bir insanın kendi adını yazabilmesinden kendi hayatı hakkında söz sahibi olmasına uzanan bir yol açıyordu. Bugün bir çocuğun sınıfta çekinmeden soru sorabilmesinde, aklına takılanın peşine düşmesinde, düşüncesini özgürce ifade edebilmesinde o Cumhuriyet idealinin ve sizlerin emeği var.

Sevgili Öğretmenim, Bu 24 Kasım'da size teşekkür ederken, bir okul gününün sonunda evinize taşıdığınız kaygılarınızı da görmezden gelemem. Ay sonunu nasıl getireceğini düşünen, yıllardır atama bekleyen, gelecek dönem hangi okulda çalışacağını bilmeyen, emekli aylığıyla geçinmeye çalışan öğretmenlerimiz var. Her birinizin yaşadığı güçlükler farklı olabilir. Ancak beklentiniz ortak ve son derece haklıdır: Emeğinizin karşılığını almak, mesleğinizi güven içinde yapmak ve yarınınıza kaygı duymadan bakabilmek.

Bir ülke, öğretmeninden sürekli fedakarlık bekleyerek eğitimde başarıya ulaşamaz. Öğretmenine değer vermeyen bir toplum, geleceğine de değer veremez. Bu nedenle öğretmen atamalarının okullarımızın gerçek ihtiyacına göre, adil ve şeffaf kurallarla yapılmasını; ücretli ve sözleşmeli öğretmenliğin yerini güvenceli, kadrolu istihdamın almasını savunuyoruz.

Çalışan ve emekli öğretmenlerimizin gelirlerinin insanca yaşayabilecekleri bir düzeye çıkarılması, özlük haklarının iyileştirilmesi ve mesleki itibarlarının korunması gerektiğini biliyoruz. Öğretmenlerimizin meslekleriyle ilgili kararlarda söz sahibi olması, özgürce örgütlenebilmesi, toplu sözleşme ve grev haklarının güvence altına alınması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunlar yalnızca 24 Kasım'da dile getirilecek temenniler değil, yerine getirilmesi gereken sorumluluklardır. Hiçbir öğretmenimizin kendisini yalnız, değersiz ve geleceğinden umutsuz hissetmediği bir Türkiye'yi kurmak zorundayız. Dilerim bir sonraki 24 Kasım'da yine aynı sorunları konuşmak yerine, hangi sorunları çözdüğümüzü, hangi hakları güvence altına aldığımızı konuşabiliriz. O güne kadar bu taleplerin takipçisi olmak bizim sorumluluğumuzdur.

Sevgili Öğretmenim, Belki yetiştirdiğiniz her öğrencinin yıllar sonra nerelere ulaştığını göremeyeceksiniz. Ancak bir çocuğun gözlerinde yaktığınız ışık, onun bütün hayatını aydınlatacaktır. Sizler yalnızca çocuklarımızı değil, Cumhuriyetimizin geleceğini de yetiştiriyorsunuz. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı Cumhuriyet'i demokrasiyle, adaletle ve özgürlükle taçlandırma yolunda en büyük güvencelerimizden biri sizlersiniz.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nüzü yürekten kutluyor, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ebediyete uğurladığımız bütün öğretmenlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu ülkenin çocuklarına umut oluyorsunuz. Sevgi, saygı ve dayanışma duygularımla..."