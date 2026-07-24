Kılıçdaroğlu: Lozan bağımsızlık temelimizdir - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Lozan bağımsızlık temelimizdir

Kılıçdaroğlu: Lozan bağımsızlık temelimizdir
24.07.2026 11:23  Güncelleme: 11:25
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Lozan Antlaşması'nın 103. yılında yayımladığı mesajda, antlaşmanın bağımsızlık ve egemenliğin hukuki temeli olduğunu vurgulayarak, 24 Temmuz'un 'Lozan Barış Günü' olarak bayram ilan edilmesi için kanun teklifi vereceğini açıkladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Lozan, milletimizin bağımsızlık iradesinin, egemenlik hakkının ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin en güçlü hukuki temelidir. Bu tarihi kazanımı, dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, X hesabından paylaştığı mesjında, şunları kaydetti:

"Büyük bir diplomasi zaferiyle bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tescilini sağlayan Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümünü kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Lozan heyetimizin başkanı İsmet İnönü olmak üzere, tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Lozan, milletimizin bağımsızlık iradesinin, egemenlik hakkının ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin en güçlü hukuki temelidir. Bu tarihi kazanımı, dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Bir kez daha ifade ediyorum: Parlamento açıldığında sunacağımız ilk kanun tekliflerinden biri, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalandığı 24 Temmuz'un 'Lozan Barış Günü' olarak resmi bayram ilan edilmesi olacaktır. Çünkü Lozan, milletimizin tapu senedidir; bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin teminatıdır."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Lozan bağımsızlık temelimizdir - Son Dakika

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